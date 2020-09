Coronavirus, il bollettino di domenica 20 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino di oggi domenica 20 settembre 2020. La situazione dell'epidemia in Italia: i nuovi casi, i focolai regione per regione, i morti, i ricoveri in ospedale e quelli in terapia intensiva. Nel pomeriggio sarà disponibile il dato nazionale, mentre nel corso della giornata arrivano i dati delle singole regioni. L'ultimo bollettino di ieri riporta 1.638 nuovi casi e 24 morti. Si è fermato l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Vedremo se tale trend sarà confermato dai dati di oggi

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 20 settembre 2020

Nuovi casi:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Isolamento domiciliare:

Casi totali:

Tamponi:

Coronavirus, bollettino dalle regioni del 20 settembre

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "99 pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2". Lo sottolinea il bollettino odierno dello Spallanzani, il numero 234. "Sono 12 i pazienti che necessitato di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 696", conclude il bollettino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle Marche 1458 nuovi tamponi: 921 nel percorso nuove diagnosi e 537 nel percorso guariti. Lo fa sapere il Gores. I positivi sono 31 nel percorso nuove diagnosi: 15 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 6 rientri dall'estero (Albania e Romania), 14 contatti in ambito domestico, 2 soggetti sintomatici, 5 contatti stretti di casi positivi, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo, 1 rientro dalla Sardegna e 2 casi in fase di verifica.