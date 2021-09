Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 20 settembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 20 settembre 2021

Coronavirus, il bollettino di oggi, lunedì 20 settembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia in Italia, con i nuovi dati sui contagi, i decessi, le terapie intensive e i vaccini anti-covid somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel frattempo arriveranno i bollettini giornalieri delle singole Regioni, utili per ''disegnare'' la mappa dei casi.

Nel bollettino di ieri, domenica 19 settembre, sono stati registrati 3.838 nuovi casi, proseguendo il trend in calo dell'ultima settimana, e 26 decessi, il dato più basso del mese di settembre. Intanto, è iniziata nel nostro Paese la somministrazione della terza dose per le persone immunodepresse, trapiantate e malati oncologici.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di lunedì 20 settembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Oggi nel Lazio si registrano 243 nuovi casi positivi (-34) e sono -28 rispetto a lunedì 13 settembre. Sono 6 i decessi (+4), 442 i ricoverati (+16), 56 le terapie intensive (-2) e 361 i guariti.

In Toscana sono 231 i nuovi casi Covid registrati oggi. I ricoverati sono 387 (2 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si segnalano 5 nuovi decessi.

Nessun decesso e nessun nuovo positivo al Covid 19 in Valle D'Aosta. Due ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva.