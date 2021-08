Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 21 agosto: 45 morti e 7.470 nuovi casi Covid, in Sicilia esplodono in contagi

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 21 agosto 2021 registra 45 decessi di persone positive al Covid-19 e 7.470 nuovi casi su 255.218 test. Ben 40 le persone che sono entrate in un reparto di terapia intensiva nelle ultime 24 ore (sono 466 in tutto, 11 in più di ieri). Nei reparti covid risultano ricoverati 3.733 pazienti, 41 in più di ieri. Dei 7mila nuovi casi ben 1739 sono stati registrati in Sicilia dove si contano oltre 3mila nuovi positivi in 48 ore e salgono a 677 i ricoverati con sintomi.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 20 agosto registrava 49 morti e 7.224 nuovi casi su 220.656 test. In ospedale risultano ricoverate 3.692 persone in area medica, 455 i pazienti covid che necessitano della terapia intensiva. Nell'ultima settimana, sebbene il dato non sia ancora consolidato, si registra un "rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età sopra i 40 anni". Si osserva in particolare che "l'incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100.000 abitanti". Da ciò un lento aumento anche del tasso di ospedalizzazione. A rilevarlo l'Istituto superiore di Sanità nel documento esteso del monitoraggio settimanale oggi sul sito Epicentro. Aumenta poi l'età mediana dei soggetti che hanno contratto l'infezione (32 anni).

Secondo i dati Agenas relativi al rilevamento del 20 agosto scende di due punti percentuali il tasso di occupazione in terapia intensiva in Sicilia attestandosi al 9% (10% è la soglia massima prevista dai nuovi parametri) mentre segna +1% l'occupazione di posti letto in area medica non critica raggiungendo il 18% contro la soglia massima del 15%. Anche la Sardegna migliora sull'occupazione nelle terapie intensive 9% (-1%) stabile con 11% l'area medica. In Calabria -2% per le terapie intensive con ik dato che si attesta al 5%, stabile al 16% l'occupazione in area medica. A livello nazionale terapie intensive 5% e reparti 7% (+1%).

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 21 agosto 2021

articolo aggiornato alle ore 17:10, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: 7.470, ieri 7.224

Tamponi (diagnostici e di controllo): 255.218, ieri 220.656

Attualmente positivi: 133.421, ieri 131.462

Ricoverati: 3.733, ieri 3.692

Ricoverati in Terapia Intensiva: 466 di cui 40 nelle ultime 24 ore, ieri 455

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 128. 683

Vaccinati: 36.204.826 persone pari al 67% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 223mila dosi, di cui 119mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 21 agosto 2021: il 91% degli over 80, il 87% dei settantenni, e il 81% dei sessantenni, il 73% dei cinquantenni, il 62% dei quarantenni, il 53% dei trentenni e il 52% dei ventenni e il 27% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d’Aosta : 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 0 , ricoveri +1 (5).

: 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 0 , ricoveri +1 (5). Piemonte : 225 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (12), ricoveri +5 (133).

: 225 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (12), ricoveri +5 (133). Liguria : 153 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (12), ricoveri -4 (77).

: 153 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (12), ricoveri -4 (77). Lombardia : 540 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (41), ricoveri +5 (319).

: 540 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (41), ricoveri +5 (319). Trentino : 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri -2 (23).

: 29 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri -2 (23). Alto Adige : 80 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (18).

: 80 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (18). Veneto : 744 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (49), ricoveri +2 (226).

: 744 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (49), ricoveri +2 (226). Friuli-Venezia Giulia : 93 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabli (9), ricoveri +2 (30).

: 93 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabli (9), ricoveri +2 (30). Toscana : 639 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (41), ricoveri +4 (374)

: 639 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (41), ricoveri +4 (374) Emilia-Romagna : 622 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (46), ricoveri -3 (376).

: 622 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (46), ricoveri -3 (376). Marche : 198 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati stabili : Ti (9), ricoveri (43).

: 198 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati stabili : Ti (9), ricoveri (43). Umbria : 100 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4) ,ricoveri -3 (53)

: 100 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4) ,ricoveri -3 (53) Lazio : 553 nuovi casi (234 a Roma) e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (+8) , ricoveri stabili (528).

: 553 nuovi casi (234 a Roma) e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (+8) , ricoveri stabili (528). Abruzzo : 150 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (12), ricoveri -4 (59).

: 150 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (12), ricoveri -4 (59). Campania : 585 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (22), ricoverati -26 (370).

: 585 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (22), ricoverati -26 (370). Molise : 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (6).

: 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -1 (6). Puglia : 364 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (24), ricoveri +7 (163).

: 364 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (24), ricoveri +7 (163). Basilicata : 49 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (38).

: 49 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (38). Calabria : 290 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (12), ricoveri -2 (134).

: 290 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (12), ricoveri -2 (134). Sicilia : 1739 nuovi casi e 11 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (84), ricoveri +14 (677).

: 1739 nuovi casi e 11 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (84), ricoveri +14 (677). Sardegna: 313 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (20), ricoveri +11 (190).

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass è necessario per accedere a molti luoghi pubblici, da settembre anche per i trasporti a lunga percorrenza e per il personale scolastico.

Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In settima la decisione sull'obbligo vaccinale

Come va la pandemia

La finale di Euro 2020 allo stadio londinese di Wembley è stata un "superdiffusore" di contagi da Covid-19: secondo uno studio di Public Health England, citato dal Times, circa 2.300 persone presenti erano "probabilmente già infette", e 3.404 che si trovavano alla finale Inghilterra-Italia hanno sviluppato il Covid nei giorni successivi all'11 luglio. Sempre secondo Public Health England, che ha monitorato gli effetti di vari eventi di massa durante 49 giorni, gli eventi pubblici all'aperto legati agli europei di calcio hanno provocato oltre 9.000 contagi in Inghilterra, più di concerti, match di altri sport e altri spettacoli.