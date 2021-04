Coronavirus, il bollettino di oggi 21 aprile: i nuovi casi Covid e le regioni che vanno in zona gialla

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 21 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 210 aprile 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni in vista delle riaperture previste in particolar modo da lunedì prossimo per i territori in fascia gialla secondo la prossima ordinanza del ministro Speranza prevista come di consueto venerdì dopo il monitoraggio della cabina di regia. Ieri sono state diffuse le prime bozze del nuovo decreto riaperture.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 20 aprile registrava 390 morti e 12.074 contagi su 294.045 tamponi. 3.151 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 23.255 le persone nei reparti ordinari. Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 aprile 2021

Nuovi casi: -- (ieri 12.074)

Casi testati: -- (ieri 94970)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 294.045) molecolari: -- (ieri 149607 di cui 10993 positivi pari al 7.34%) rapidi: -- (ieri 144438 di cui 1076 positivi)

Attualmente positivi: -- (ieri 482.715)

Ricoverati: -- (ieri 23.255)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.151, 182 nuovi ingressi )

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 3.891.063)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 117.633)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 3.290.715)

Vaccinati: 4.654.357 persone (15.894.532 dosi somministrate)

ovvero l'89.5% delle 11.867.310 dosi consegnate da Pfizer , delle 1.727.200 consegnate da Moderna e dei 4.157.600 vaccini AstraZeneca . Dopo il via libera al vaccino Janssen sono in distribuzione le monodosi prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 300.139 dosi (di cui 87mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 21 aprile 2021: 5.348.879 over 80; 1.892.892 settantenni; 420.129 sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati 626.368 ospiti delle Rsa, 1.847.928 soggetti fragili e caregiver, 3.143.501 operatori sanitari e 861.735 lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre vaccinati 1.139.135 professori o personale scolastico e 306.772 agenti delle forze dell'ordine. 307.193 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Di seguito le zone in area rossa*:

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:?

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Qui potete scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Le zone in area gialla***:

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Da lunedì 15 marzo e fino al 30 aprile la zona gialla è sospesa : valgono pertanto le prescrizioni della zona arancione. Per domani e Domenica, ultimi giorni in area gialla, sarà possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi (fino al 27 marzo). Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico. Restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Non vale la prescrizione del nuovo Dl 12 marzo. Inoltre secondo quanto prescritto dal Dpcm 2 marzo decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer di previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione

Ieri il commissario per l'emergenza coronavirus ha assegnato a ciascuna Regione un target giornaliero di somministrazioni da rispettare nell'arco di una settimana essenziali per l'avvicinamento progressivo all'obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale. Progressivamente ogni regione riceverà un numero di dosi rapportato alla popolazione.

Quanto alla settimana corrente si attendono rispettivamente: