Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 21 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 21 dicembre. Intorno alle ore 17 il ministero della Salute e la Protezione civile comunicheranno i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Nuovi casi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Dopo il bollettino di ieri sono tornati a crescere gli attualmente positivi, un dato che nei giorni precedenti aveva dato segnali di riduzione. Mentre l'Italia si appresta ad affrontare le feste natalizie tra giorni 'rossi' e 'arancioni', preoccupa la variante britannica del Covid, che secondo le informazioni provenienti dalla Gran Bretagna, potrebbe essere ancora più contagiosa.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Fino al 23 dicembre le regioni saranno tutte gialle, ad eccezione dell'Abruzzo (arancione), della Campania (arancione per decreto di De Luca) e il Veneto (arancione light per ordinanza di Zaia).

Sono complessivamente 33534 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 64 nuovi casi (di età compresa tra 4 e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 9, di cui 3 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1129 (di età compresa tra 59 e 95 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti e 1 residente fuori regione). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 19739 dimessi/guariti (+432 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12666 (-374 rispetto a ieri).

Su un totale di 22.806 test eseguiti in Veneto nelle ultime 24 ore I positivi sono 2.583 nelle 24 ore, pari all'11,32%, i positivi da inizio pandemia sono 219.506,i ricoverati per covid ad oggi sono in totale 3.276: in area non critica sono ricoverati 2.201 pazienti (+21), e in terapia intensiva 375 (+5), i morti in totale dall'inizio dell'epidemia sono arrivatri a 5.481, 47 nelle ultime 24 ore. Lo sottolinea il bollettino della Regione Veneto, aggiornato alle ore 8 di oggi.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 13 decessi''. Lo comunica la Regione Marche.

"Oggi nuovi casi sono 452 su 2.150 soggetti testati (21% positivi) e 6.638 tamponi analizzati (di cui il 6,81% positivo). A questi si aggiungono i 765 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I comuni toscani senza nuovi casi oggi sono 156". Lo annuncia su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, anticipando i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel territorio della regione. Mazzeo nel post pubblica una foto che lo ritrae mentre sorseggia un caffè al banco di un bar e scrive: "Una piccola conquista da zona gialla: il caffè al bar. Finalmente i commercianti possono alzare la saracinesca e noi possiamo tornare ad essere un po' più liberi".

