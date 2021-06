Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 21 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 21 giugno 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 20 giugno registrava 881 casi su 150.522 test, 17 decessi, mentre in ospedale restano 389 ricoverati in terapia intensiva e 2.444 negli altri reparti covid.

Da oggi tutto il Paese (meno la valle d'Aosta) è in zona bianca, sempre da oggi viene reintrodotta la quarantena per gli arrivi dal Regno Unito per la crescente preoccupazione per i focolai della variante Delta.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 21 giugno 2021

Nuovi casi: --

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Deceduti dopo un tampone postivo: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti:--

Vaccinati : 15.769.898 persone pari al 29% della popolazione con più di 12 anni, 46.016.709 le dosi somministrate ovvero l'92.7% delle 33.693.728 dosi consegnate da Pfizer , delle 4.540.104 consegnate da Moderna e dei 9.667.446 vaccini AstraZeneca e 1.742.001 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 418mila dosi di cui 208mila prime dosi

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta: nessun nuovo caso (non succedeva dal 3 ottobre scorso) e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (0), ricoveri -1 (3). Da venerdì 25 giugno, consentirà la riapertura delle attività di piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casino' oltre di musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Coprifuoco dalla mezzanotte, le piscine al chiuso, i centri benessere e le terme restano chiuse fino al 1 luglio.

Le zone in area bianca****:

Piemonte : --, ieri 31 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (32), ricoveri -5 (220).

: --, ieri 31 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (32), ricoveri -5 (220). Liguria : --, ieri 18 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (8), ricoveri -1 (34).

: --, ieri 18 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (8), ricoveri -1 (34). Lombardia : --, ieri 145 nuovi casi e due decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (77), ricoveri +6 (408).

: --, ieri 145 nuovi casi e due decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (77), ricoveri +6 (408). Trentino : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri stabile (9).

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri stabile (9). Alto Adige : nessun nuovo caso e nessun decesso per la prima volta da 10 mesi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri stabili (6). Da oggi è il primo territorio italiano che dice addio alla mascherina all'aperto

: nessun nuovo caso e nessun decesso per la prima volta da 10 mesi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri stabili (6). Da oggi è il primo territorio italiano che dice addio alla mascherina all'aperto Veneto : 8 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri stabile (88). Ricoverata a Padova una ragazza bengalese di 32 non vaccinata, finita direttamente in terapia intensiva.

: 8 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri stabile (88). Ricoverata a Padova una ragazza bengalese di 32 non vaccinata, finita direttamente in terapia intensiva. Friuli Venezia Giulia : --, ieri 15 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri stabili (4) .

: --, ieri 15 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri stabili (4) . Emilia Romagna : --, ieri 73 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (38), ricoveri -10 (223).

: --, ieri 73 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (38), ricoveri -10 (223). Marche : --, ieri 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (6), ricoveri +1 (33).

: --, ieri 15 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (6), ricoveri +1 (33). Toscana : 45 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (38), ricoveri -1 (133).

: 45 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (38), ricoveri -1 (133). Umbria : --, ieri 27 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri -4 (26).

: --, ieri 27 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri -4 (26). Abruzzo : --, ieri 27 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri +2 (44).

: --, ieri 27 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri +2 (44). Lazio : --, ieri 68 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (77), ricoveri -20 (300) .

: --, ieri 68 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (77), ricoveri -20 (300) . Molise : --, ieri 12 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabile (6).

: --, ieri 12 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabile (6). Puglia : 19 nuovi casi e 4 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (17), ricoveri +1 (187) .

: 19 nuovi casi e 4 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (17), ricoveri +1 (187) . Campania : --, ieri 82 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (23), ricoveri -9 (287).

: --, ieri 82 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (23), ricoveri -9 (287). Basilicata : 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabile (33).

: 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabile (33). Calabria : --, ieri 54 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (11), ricoveri -11 (89).

: --, ieri 54 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (11), ricoveri -11 (89). Sicilia : --, ieri 135 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (26), ricoveri -1 (239).

: --, ieri 135 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (26), ricoveri -1 (239). Sardegna: --, ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (5), ricoveri stabile (68)

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università. Restano vietate le docce sia nelle palestre che nelle piscine Le discoteche per ora restano chiuse, o meglio: possono aprire ma soltanto per sfruttare la licenza dei bar e dei ristoranti. Le mascherine restano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato quindi a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Da 13 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Dal picco del 6 aprile si registra un meno 89% dei posti letto occupati in area medica e un meno 87% in terapia intensiva.

Le tre regioni con l'incidenza pià alta in Italia sono la Basilicata (30,7), la Sicilia (30,5) e la Calabria con 24,9. La regione con il valore più basso è la Liguria con 6,2 casi ogni 100 mila abitanti, e in tutte e regioni il valore non tocca mai il limite soglia dei 50 casi, con un valore medio nazionale 16.7 casi ogni 100 mila.

Come va la pandemia

In Brasile peggiora la pandemia: con 44.178 nuovi contagi il Paese registra del record assoluto da inizio pandemia. 1.025 i decessi registrati nelle ultime 24 ore mentre il numero complessivo di morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 501.825. La media mobile degli ultimi sette giorni di 2.063 decessi, in aumento del 24 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. Il valore, sopra quota 2.000 per il quinto giorno consecutivo dopo essere rimasto al di sotto dal 10 maggio, conferma il trend di crescita.