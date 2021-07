Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 luglio: i casi nelle regioni e il nuovo decreto covid in arrivo

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 21 luglio 2021. Continua a salire la curva dei contagi giornalieri. Il nuovo provvedimento con i nuovi parametri di rischio per le regioni e con la disciplina del green pass dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nelle prossime ore

Oggi intorno alle 17 il consueto appuntamento con l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia, con i numeri del bollettino coronavirus del ministero della Salute di mercoledì 21 luglio 2021. Continua a salire la curva dei contagi giornalieri nel nostro Paese: nel bollettino di ieri, martedì 20 luglio, sono stati registrati ulteriori 3.558 contagi e 10 decessi per covid. Anche per questo si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, probabilmente fino a fine anno.

Il decreto anti covid con i nuovi parametri di rischio per le regioni e con la disciplina del green pass dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nelle prossime ore. Il governo Draghi pensa di varare il green pass obbligatorio in tre fasi. Secondo le ipotesi circolate in queste ore, la prima andrà in vigore da lunedì 26 luglio o dal primo agosto: renderà necessaria la certificazione verde Covid-19 per gli eventi pubblici e per i ristoranti e i bar al chiuso, mantenendo la validità con una sola dose. La seconda fase prevede la restrizione della validità alle due dosi e andrà in vigore dal primo settembre. La stretta finale arriverà con la terza fase, che sarà valida dal 15 settembre e prevederà il green pass obbligatorio per tutti i trasporti pubblici, sia quelli locali che quelli a lunga percorrenza.

Il bollettino coronavirus di oggi mercoledì 21 luglio 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 21 luglio 2021 e la tabella della Protezione civile. Alle 17 circa il dato nazionale e i dati odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni.

Attualmente positivi: 49.310 (dato di ieri)

Deceduti: 127.884 (+10 ieri)

Dimessi/guariti: 4.115.889 (+1.760 ieri)

Ricoverati: 1.359 (+9 ieri)

In terapia intensiva: 165 (+3 ieri)

Tamponi: 75.100.357 (+218.705 ieri)

Totale casi: 4.293.083 (+3.558 ieri, +0,08%)

I casi di coronavirus regione per regione

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati altri 457 contagi dopo i 600 di ieri. Continua a crescere da qualche giorno anche il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento: 7.782 (+292). Non si registrano morti, ma le vittime sono state riconteggiate a 11.628, una in meno di ieri (11.629). Negli ospedali vi sono 231 ricoverati nelle aree mediche (-8), mentre è stabile a 20 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 306 su 11.451 test di cui 7.089 tamponi molecolari e 4.362 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,67% (5,5% sulle prime diagnosi). I casi sono in netto rialzo, considerando che ieri si erano registrati 169 nuovi casi su 11.387 test. I vaccini attualmente somministrati sono 3.674.493.

Nel Lazio la variante Delta è superiore al 60% e l'incidenza dei casi negli over 50 è di dieci volte inferiore rispetto ai dati complessivi. Lo comunica l'Unità di crisi della regione sottolineando che "ciò significa che il virus sta circolando soprattutto tra i giovani ed è indispensabile che si vaccinino".

Ventinove dei 567 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: i nuovi casi sono uno in più di ieri e molti di più degli undici registrati nel passato fine settimana. In lieve aumento anche i ricoverati, passati da 16 a 19 (ma nessuno è in terapia intensiva), mentre si sono registrate 21 nuove guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri ne sono state eseguite 5.726: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 334.652 (60,5%), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 219.200 (39,6%).