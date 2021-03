Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 21 marzo e i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 21 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi 21 marzo. Ieri sono stati registrati 23.832 contagi e 401 morti con un tasso di positività del 6,7%. Gli ingressi giornalieri nei reparti di area critica sono stati 243. Continua ad aumentare la pressione negli ospedali: il saldo dei ricoverati in terapie intensiva è salito di 23 unità, mentre nei reparti di area non critica si sono contati 203 pazienti in più del giorno precedente. Come ogni domenica è molto probabile che oggi i numeri saranno più bassi che nei giorni scorsi, per via della fisiologica riduzione dei tamponi analizzati nel week end. La situazione tuttavia resta delicata. In basso, non appena disponibili, tutti i numeri su nuovi casi, ricoveri e decessi.

Nuovi casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale Dimessi/Guariti:

Coronavirus, i nuovi casi nelle regioni

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 1.586 contagi e 10 decessi. I ricoveri negli ospedali sono purtroppo ancora in aumento: +32 il saldo nei repari ordinari, mentre nelle terapie intensive si trovano 238 pazienti Covid (+12). In aumento il numero dei soggetti attualmente positivi che sono in totale 38.954

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.358 su 20.929 test di cui 15.356 tamponi molecolari e 5.573 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,49% (13,7% sulle prime diagnosi). Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Nelle Marche sono stati rilevati 700 nuovi casi di coronavirus su 2.893 tamponi, molecolari e antigenici, processati nel percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in crescita.

Sono 110 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 (104 riguardanti residenti lucani) su un totale di 1.096 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Ben sei i decessi di cittadini residenti a Melfi (2), Balvano, Chiaromonte, Palazzo San Gervasio e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 46, di cui 16 a Venosa. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Lauria (10), Lavello, Matera, Potenza (8).