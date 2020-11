Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 21 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 21 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 21 novembre 2020. Intorno alle ore 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi casi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel frattempo iniziano ad arrivare i dati dalle singole Regioni.

Intanto, il Governo sembra orientato verso un Natale in due fasi, ma tengono banco le situazioni delle diverse Regioni. L'Abruzzo sarà zona rossa da domani, mentre Piemonte e Lombardia sperano di poter allentare le misure nei prossimi giorni, ovviamente, dati permettendo.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 21 novembre 2020

Coronavirus, i dati dalle Regioni

In Veneto si registrano 3.570 nuovi contagi da Coronavirus rispetto a ieri, per un totale da inizio pandemia a 119.726 malati. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia in conferenza stampa. Si registrano in oltre 67 nuovi decessi, per un totale di 3.190. Negli ospedali sono ricoverate oltre 2.600 persone, di cui 300 in terapia intensiva.

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.892 su un totale di 23.027 tamponi effettuati. Continuiamo a essere responsabili per diminuire i contagi e tornare presto a vivere la Toscana!" Lo afferma in un post su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Nello stesso post Giani scrive: "Ben arrivate piccole e piccoli toscani. Grazie al personale sanitario toscano per aver reso sicuro il parto di molte madri come all'ospedale di Siena. Grazie anche a tutti coloro che con sforzi non banali garantiscono tutte le visite previste in gravidanza, è un aspetto fondamentale da non trascurare".

