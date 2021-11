Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 21 novembre 2021 sarà pubblicata su questa pagina intorno alle ore 17. Intanto seguiremo in diretta gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalle regioni e che purtroppo evidenziano una forte ripresa dei contagi con l'arrivo della quarta ondata in Italia. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 20 novembre registrava 11.555 nuovi casi Covid e 49 decessi in un giorno con105 nuovi ricoveri negli ospedali

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 21 novembre 2021

articolo aggiornato alle ore 14.18

Nuovi casi: --, ieri 11.555

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 574.812

Attualmente positivi: --, ieri 143.401

Ricoverati: --, ieri 4.250

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 512 (stabili) di cui 50 nelle ultime 24 ore

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 133.131

Vaccinati: l'86,94 % della popolazione over 12 ha ottenuto almeno una dose di vaccino mentre 45.638.318 persone - pari al 84.5% della popolazione con più di 12 anni - hanno completato il ciclo vaccinale. Inoltre 3.126.344 persone hanno già ottenuto la terza dose, il 60,93% della paltea con ultima dose da oltre 6 mesi. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

Quanto alla situazione nelle singole regioni ecco le notizie delle ultime 24 ore.

Ieri in Valle d'Aosta erano stati rilevati 40 nuovi casi positivi al Covid-19, 354 gli attualmente positivi di cui otto ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva).

erano stati rilevati 40 nuovi casi positivi al Covid-19, 354 gli attualmente positivi di cui otto ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva). Ieri in Piemonte 587 nuovi casi e 2 morti. In lieve calo nel numero ricoverati: in terapia intensiva - 2, con totale sceso a 27, negli altri reparti - 5, dato complessivo a 305

587 nuovi casi e 2 morti. In lieve calo nel numero ricoverati: in terapia intensiva - 2, con totale sceso a 27, negli altri reparti - 5, dato complessivo a 305 Ieri in? Liguria 337 nuovi casi. Aumentano gli ospedalizzati che oggi sono 119, 6 in più rispetto a ieri, di cui17 pazienti in terapia intensiva, 13 non vaccinati

337 nuovi casi. Aumentano gli ospedalizzati che oggi sono 119, 6 in più rispetto a ieri, di cui17 pazienti in terapia intensiva, 13 non vaccinati Ieri in? Lombardia 1.930 nuovi casi e 5 morti. Sono in aumento i ricoveri: sono 58 in terapia intensiva (+1) e 656 negli altri reparti (+33)

1.930 nuovi casi e 5 morti. Sono in aumento i ricoveri: sono 58 in terapia intensiva (+1) e 656 negli altri reparti (+33) Ieri in? Trentino 164 nuovi casi su 9mila tamponi. Non si registrano decessi, ma aumentano i ricoveri in ospedale, dove si trovano 42 persone, sei delle quali in terapia intensiva.

164 nuovi casi su 9mila tamponi. Non si registrano decessi, ma aumentano i ricoveri in ospedale, dove si trovano 42 persone, sei delle quali in terapia intensiva. Ieri in? Alto Adige 399 nuovi casi su 2.123 test. Un decesso registarto nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri è pari a 77, a cui si aggiungono otto persone in terapia intensiva. Nelle strutture private convenzionate vi sono 59 persone e due in isolamento nelle strutture di Colle Isarco.

399 nuovi casi su 2.123 test. Un decesso registarto nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri è pari a 77, a cui si aggiungono otto persone in terapia intensiva. Nelle strutture private convenzionate vi sono 59 persone e due in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. In? Veneto 1.261 nuovi casi e 2 vittime. Cresce il numero degli attuali positivi, 21.152 (+662), e lievita anche quello dei malati ricoverati nei reparti ordinari 375 (+19). Stabile invece il dato dei ricoveri, 69, nelle terapie intensive.

1.261 nuovi casi e 2 vittime. Cresce il numero degli attuali positivi, 21.152 (+662), e lievita anche quello dei malati ricoverati nei reparti ordinari 375 (+19). Stabile invece il dato dei ricoveri, 69, nelle terapie intensive. In? Friuli Venezia Giulia 591 nuovi contagi su 18mila test. Si registrano 4 decessi: una donna di 92 anni di Muggia deceduta in casa di riposo; un uomo di 88 anni e una donna di 77 anni entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 74 anni di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 215.

591 nuovi contagi su 18mila test. Si registrano 4 decessi: una donna di 92 anni di Muggia deceduta in casa di riposo; un uomo di 88 anni e una donna di 77 anni entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 74 anni di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 215. Ieri in? Emilia Romagna 1055 nuovi casi su 32.999 tamponi e due decessi. Aumento dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (+22).

1055 nuovi casi su 32.999 tamponi e due decessi. Aumento dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (+22). In Toscana 521 nuovi casi e 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 80,7 anni. Le persone ricoverate sono 292 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (-1)

521 nuovi casi e 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 80,7 anni. Le persone ricoverate sono 292 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (-1) Nelle Marche si registrano 381 nuovi casi su 4.906 test, 2 le vittime

si registrano 381 nuovi casi su 4.906 test, 2 le vittime Iin? Umbria 97 nuovi casi e 2 decessi. I icoveri restano stabili a 53 (due in meno in intensiva, ora cinque)

97 nuovi casi e 2 decessi. I icoveri restano stabili a 53 (due in meno in intensiva, ora cinque) Ieri nel Lazio 1079 nuovi casi e 3 morti, 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5). Riscontrata la positività dei calciatori del gruppo squadra dell'As Roma Bryan Cristante e Gonzalo Villar.

1079 nuovi casi e 3 morti, 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5). Riscontrata la positività dei calciatori del gruppo squadra dell'As Roma Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Ieri in? Abruzzo 265 nuovi casi e 3 decessi, un 69enne e un 73enne della provincia di Teramo e di una 86enne di Pescara. 87 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+3) e 9 sono in terapia intensiva (-2)

265 nuovi casi e 3 decessi, un 69enne e un 73enne della provincia di Teramo e di una 86enne di Pescara. 87 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+3) e 9 sono in terapia intensiva (-2) Ieri in? Molise 16 nuovi casi

16 nuovi casi Ieri in? Campania 983 nuovi casi su 30.170 test e 3 decessi. Il report dei posti letto riporta 26 posti letto occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, 293 posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili.

983 nuovi casi su 30.170 test e 3 decessi. Il report dei posti letto riporta 26 posti letto occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, 293 posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili. In? Puglia si registrano 118 casi su 18.106 test. Le persone attualmente positive sono 3.988, quelle ricoverate in area non critica sono 145 (+7) e 16 in terapia intensiva.

si registrano 118 casi su 18.106 test. Le persone attualmente positive sono 3.988, quelle ricoverate in area non critica sono 145 (+7) e 16 in terapia intensiva. In? Basilicata 30 i nuovi casi e un decesso. Al momento sono 23 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane.

30 i nuovi casi e un decesso. Al momento sono 23 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Ieri in? Calabria 230 nuovi casi e 1 morto. Aumentano di 3 i posti letto occupati dai malati covid in ospedale.

230 nuovi casi e 1 morto. Aumentano di 3 i posti letto occupati dai malati covid in ospedale. Ieri in? Sicilia 648 nuovi casi e 6 decessi. Sono 350 i ricoverati con sintomi, 36 in terapia intensiva, 2 del giorno

648 nuovi casi e 6 decessi. Sono 350 i ricoverati con sintomi, 36 in terapia intensiva, 2 del giorno In? Sardegna 87 nuovi casi su 1540 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 51 (1 in più di ieri). 2195 sono i casi di isolamento domiciliare (56 in più rispetto a ieri). Non si registrano decessi.