Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 ottobre: ecco la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 20 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 142mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 20 ottobre registrava 10.874 nuovi casi su 144.737 tamponi. Quanto alle regioni, in Lombardia si registrano 2.023 nuovi casi, in Piemonte 1.396, in Campania 1.312 e nel Lazio 1.224 nuovi casi. Negli ospedali solo ieri erano state ricoverate 778 persone mentre nelle terapie intensive si trovavano 870 persone in condizioni critiche (+73). Si tratta del maggiore aumento delle occupazioni delle terapie intensive dal 30 marzo quando aumentarono di 75 ed anche il maggiore aumento dei ricoveri dal 27 marzo quando aumentarono di 1.276. Se il trend prosegue, giovedì o al massimo venerdì avremo superato il numero di persone ricoverate in terapia intensiva dell'11 marzo (giorno del lockdown nazionale), cioè 1.028.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 ottobre 2020​​

Nuovi casi: --

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --

Attualmente positivi: --

Deceduti: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Totale casi positivi: --

Dimessi/Guariti: --

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Lombardia è stato confermato il focolaio nel reparto di Cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano: una ventina gli infermieri positivi così come un medico. L'ospedale, interpellato da MilanoToday, ha precisato che i contagi sarebbero avvenuti all'esterno della struttura ospedaliera. Non è ancora chiaro né dove né quando si siano verificati. Il personale sanitario risultato positivo al coronavirus è stato isolato.

Boom di nuovi casi in Veneto dove oggi sono 1.422 i contagi accertati (ore 8:00), un dato doppio rispetto ai peggiori giorni della prima ondata. Tuttavia si tratta di un dato parzialmente "falsato" dato dal ricalcolo relativo anche ai tamponi positivi registrati nei giorni scorsi. Il bollettino computa anche 14 vittime. Guardando ai ricoveri, sono attualmente 590 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 495 positivi (56 gravi).

Qui di seguito le altre regioni.

Fonte Iss da dati regionali

In Umbria si registrano 350 nuovi casi e due decessi. 2960 gli attualmente positivi, stabile l'affollamento delle terapie intensive (20 i pazienti gravi), due ricoveri in più in ospedale (172). 4.382 le persone attualmente in isolamento.

In Basilicata si registrano 95 i nuovi casi (85 lucani e 10 non residenti.) su 1201 tamponi 1201. Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: all’ospedale San Carlo di Potenza 17 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 18 nel reparto di Pneumologia, 3 nel reparto di Medicina d’Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva; all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 10 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 3 in quello di Terapia intensiva.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che in queste ore il governo è al lavoro con numerose regioni italiane per provare a costruire misure più capaci di rispondere alla sfida posta dal Covid.