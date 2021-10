Coronavirus, il bollettino di giovedì 21 ottobre 2021: contagi, morti e ricoveri nelle regioni

Il bollettino coronavirus di oggi, giovedì 21 ottobre 2021, con i dati del ministero della Salute sui nuovi contagi, le vittime e i ricoveri nelle regioni italiane, è atteso intorno alle ore 17. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 3.072 nuovi casi (su 485.613 tamponi tra antigenici e molecolari, con un tasso di positività dello 0,76%) e 33 morti. L'81,70% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale: poco più di 44 milioni di persone, nel dettaglio.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 21 ottobre 2021

Attualmente positivi: dato di ieri 73.668

Deceduti: 131.688 (+33 ieri)

Dimessi/guariti: 4.520.531 (+4.544 ieri)

Ricoverati in totale: 2.819 (+41 ieri)

Ricoverati in terapia intensiva: 355 ieri

Tamponi: 99.091.911 (+485.613 ieri)

Totale casi: 4.725.887 (+3.702, +0,08% ieri)

La mappa dei contagi regione per regione

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell' Alto Adige hanno effettuato nell'ultima giornata 762 tamponi Pcr e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre 34 test antigenici degli 11.870 sono risultati positivi. Non ci sono stati nuovi decessi per Covid-19.

sono 277 i nuovi casi covid (267 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il totale a 286.669 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.357 (95,7% dei casi totali). Oggi in Puglia 167 nuovi casi e un decesso. Attualmente sono 2.063 le persone positive, 132 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Salgono a quota 12, più la provincia autonoma di Trento, le regioni italiane in verde, il livello di rischio più basso nella mappa europea della situazione Covid-19 aggiornata ogni settimana dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, e pubblicata oggi. Le "new entry" Emilia-Romagna, Lazio, Valle d'Aosta e Basilicata raggiungono in fascia verde Piemonte, Liguria, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, e Trento appunto. Mentre il Friuli-Venezia Giulia, che la scorsa settimana era in verde, ora diventa giallo, colore che indica un livello di rischio moderato (un gradino sopra il verde) e che già caratterizza la provincia autonoma di Bolzano, il Veneto, la Toscana, le Marche, la Campania, la Calabria e la Sicilia.