Il bollettino Covid di oggi venerdì 22 aprile

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 22 aprile 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 21 aprile registrava 166 morti e 75.020 contagi su 446.180 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 415 mentre quelli ricoverati con sintomi 10.231. Gli attualmente positivi in Italia erano 1.222.813, mentre i dimessi o guariti 14.549.360.

Come va la pandemia in Italia? Secondo il monitoraggio settimanale l'indicatore Rt scende per la prima volta da marzo sotto la soglia pandemica. Tredici le regioni che superano la soglia di allerta del 15% per l'occupazione da parte di malati Covid nei reparti di area medica.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 22 aprile 2022

Attualmente positivi: --- , ieri 1.222.813

Deceduti: --- , ieri 162.264 (+166)

Dimessi/Guariti: --- , ieri 14.549.360

Ricoverati: --- , ieri 10.231

Ricoverati in terapia intensiva: --- , ieri 415

Tamponi: --- , ieri 446.180

Totale casi: --- , ieri 15.934.437 (+75.020)

