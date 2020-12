Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre: la mappa dei contagi e i dati regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 22 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 22 dicembre 2020. Intorno alle ore 17 conosceremo i dati aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri contenuti nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Oltre ai nuovi casi e ai decessi, scopriremo anche i dati sulle terapie intensive e sui tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel bollettino di ieri i nuovi contagi hanno continuato la discesa partita all'inizio della settimana, mentre i decessi sono aumentati rispetto al giorno precedente.

Mentre la variante britannica del virus continua a destare preoccupazione, gli italiani si apprestano ad affrontare le Feste natalizie in zona rossa, tra autocertificazioni, spostamenti e acquisti dell'ultimo minuto. Intanto, dopo l'approvazione dell'Ema, il vaccino Pfizer arriverà anche in Italia, dove già domenica verranno somministrate le prime dosi ai volontari.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 22 dicembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Fino a domani, mercoledì 23 dicembre le regioni saranno tutte gialle, ad eccezione dell'Abruzzo (arancione), della Campania (arancione per decreto di De Luca) e il Veneto (arancione light per ordinanza di Zaia).

In Veneto da ieri si sono registrati 3.082 nuovi casi positivi e 150 decessi che però sommano anche quelli non registrati lunedì. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 60.000 i tamponi fatti tra molecolari e test rapidi e i 3.082 casi positivi rilevati fanno scendere l'incidenza al 5,14% sul totale dei tamponi. Ad oggi i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere in regione sono in totale 3.286 dei quali 379 in terapia intensiva (+4 da ieri) e 2.907 nelle aree non critiche. "Il dato positivo e da giorni si registra un calo dei casi di nuovi positivi a Verona, speriamo che continui", ha sottolineato il presidente della Regione.

"In Toscana sono 116.544 i casi di positività al coronavirus, 309 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 101.212 (86,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.806.133, 8.563 in più rispetto a ieri, di cui il 3,6% positivo. Sono invece 2.920 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 6.233 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.837, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.116 (34 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (10 in meno). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un'età media di 79,3 anni.

La task force regionale comunica che ieri, 21 dicembre, sono stati processati 1.587 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 76 (e fra questi 68 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.Nelle stesse giornate sono state registrate 99 guarigioni. Inoltre, sono decedute 4 persone: 1 residente a Castelgrande, 1 a Lavello, 1 a Matera, 1 a Tito. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.756 di cui 5.655 in isolamento domiciliare. Sono 3.838 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 224 quelle decedute.

