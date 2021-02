Coronavirus, il bollettino di oggi 22 febbraio: i nuovi casi Covid regione per regione 

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Come di consueto, intorno alle ore 17, il ministero della Salute e la Protezione civile comunicheranno i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i dati sui nuovi casi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, domenica 21 febbraio 2021, 232 morti e 13.452 nuovi casi, mentre nell'ultimo decreto è arrivata la proroga fino al 27 marzo per il divieto di spostamento tra le regioni. Intanto, emerge anche un dato positivo: l'arrivo dei vaccini sta facendo diminuire il numero di ricoveri.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di lunedì 22 febbraio 2021

Coronavirus, i contagi regione per regione

In attesa del bollettino nazionale sull'epidemia di coronavirus, ecco i dati che arrivano dalle singole regioni:

Come ogni lunedì, in Puglia e similmente nelle altre regioni, si registra un calo notevole di nuovi casi positivi al covid19 a fronte anche di una diminuzione di test. Oggi, secondo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono stati effettuati 4.161 tamponi che hanno fatto emergere 343 contagi: 174 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia Bat, 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sei casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. L'andamento è simile a quello degli ultimi giorni. Ieri i nuovi casi erano 758 su 7.083 test.

Sono 41 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 40 riguardanti residenti, su un totale di 391 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore sono decedute tre persone, residenti a Melfi, Tolve e Viggianello.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1047 tamponi: 524 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 nello screening con percorso Antigenico) e 523 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 117 (3 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione).

Nessun nuovo decesso e 14 nuovi contagi da Covid 19 in Valle D'Aosta. Lo rende noto il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia, i casi positivi totali sono 7978, quelli positivi attuali sono 146, più 13 rispetto a ieri di cui 6 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva, e 139 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7418, più uno rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 75772, + 106, di cui 2800 processati con test antigenico rapido. Il numero dei decessi da inizio emergenza è di 414.

