Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 22 giugno 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 21 giugno registrava 495 nuovi casi dall'analisi di 81.752 test e 21 morti nelle 24 ore. 76.853 gli attualmente positivi, 385 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2.390 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 22 giugno 2021

Nuovi casi: --, ieri 495

Casi testati: --, ieri 21721

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 81.752 molecolari: --, ieri 39309 di cui 457 positivi pari al 1.16% rapidi: --, ieri 42443 di cui 27 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 76.853

Ricoverati: --, ieri 2.390

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 385 di cui 9 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --, ieri 127.291

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.253.460

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri 4.049.316

Vaccinati : 16.059.088 persone pari al 29.7% della popolazione con più di 12 anni, 46.601.425 le dosi somministrate ovvero l'92.7% delle 33.699.797 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.013.332 consegnate da Moderna e dei 9.672.328 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 539mila dosi di cui 268mila prime dosi

: 16.059.088 persone pari al 29.7% della popolazione con più di 12 anni, 46.601.425 le dosi somministrate ovvero l'92.7% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 539mila dosi di cui 268mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 22 giugno 2021: l'85% degli over 80, il 47% dei settantenni, e il 40% dei sessantenni, il 29% dei cinquantenni, il 17% dei quarantenni, il 14% dei trentenni e il 12% dei ventenni e l'1% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta: un nuovo caso e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (0), ricoveri -2 (1), 45 i casi positivi. Da venerdì 25 giugno riaprono le attività di piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casino' oltre di musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Coprifuoco dalla mezzanotte, le piscine al chiuso, i centri benessere e le terme restano chiuse fino al 1 luglio.

Le zone in area bianca****:

Piemonte : --, ieri 20 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (30), ricoveri -7 (213).

: --, ieri 20 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (30), ricoveri -7 (213). Liguria : --, ieri 8 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (8), ricoveri stabili (34).

: --, ieri 8 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (8), ricoveri stabili (34). Lombardia : --, ieri 83 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (77), ricoveri -17 (391).

: --, ieri 83 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (77), ricoveri -17 (391). Trentino : --, ieri 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri stabile (9).

: --, ieri 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri stabile (9). Alto Adige : 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +1 (7).

: 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +1 (7). Veneto : 96 nuovi casi (68 casi riguardano dati di dicembre e gennaio, e sono già guariti) e 6 decessi. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (20), ricoveri -1 (87).

: 96 nuovi casi (68 casi riguardano dati di dicembre e gennaio, e sono già guariti) e 6 decessi. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (20), ricoveri -1 (87). Friuli Venezia Giulia : --, ieri 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri +5 (9) .

: --, ieri 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri +5 (9) . Emilia Romagna : --, ieri 81 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (37), ricoveri stabili (223). I ricoveri sono ai minimi da inizio ottobre, dimezzati in due settimane i nuovi casi.

: --, ieri 81 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (37), ricoveri stabili (223). I ricoveri sono ai minimi da inizio ottobre, dimezzati in due settimane i nuovi casi. Marche : --, ieri zero nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (6), ricoveri +4 (37).

: --, ieri zero nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (6), ricoveri +4 (37). Toscana : 25 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (38), ricoveri -7 (126).

: 25 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (38), ricoveri -7 (126). Umbria : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri stabili (26).

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri stabili (26). Abruzzo : 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -1 (41).

: 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -1 (41). Lazio : --, ieri 71 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (76), ricoveri -5 (295) .

: --, ieri 71 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (76), ricoveri -5 (295) . Molise : --, ieri zero nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabile (6). 113 comuni su 136 sono 'covid free'

: --, ieri zero nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabile (6). 113 comuni su 136 sono 'covid free' Puglia : 92 nuovi casi e un decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabile (17), ricoveri +1 (187) .

: 92 nuovi casi e un decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabile (17), ricoveri +1 (187) . Campania : --, ieri 31 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (24), ricoveri -5 (282).

: --, ieri 31 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (24), ricoveri -5 (282). Basilicata : 14 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri -4 (29).

: 14 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri -4 (29). Calabria : --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (11), ricoveri -1 (88).

: --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (11), ricoveri -1 (88). Sicilia : --, ieri 85 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (25), ricoveri -2 (237)

: --, ieri 85 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (25), ricoveri -2 (237) Sardegna: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (5), ricoveri -3 (65)

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università. Restano vietate le docce sia nelle palestre che nelle piscine Le discoteche per ora restano chiuse, o meglio: possono aprire ma soltanto per sfruttare la licenza dei bar e dei ristoranti. Le mascherine restano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato quindi a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Da 13 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Dal picco del 6 aprile si registra un meno 89% dei posti letto occupati in area medica e un meno 87% in terapia intensiva.

Le tre regioni con l'incidenza pià alta in Italia sono la Basilicata (30,7), la Sicilia (30,5) e la Calabria con 24,9. La regione con il valore più basso è la Liguria con 6,2 casi ogni 100 mila abitanti, e in tutte e regioni il valore non tocca mai il limite soglia dei 50 casi, con un valore medio nazionale 16.7 casi ogni 100 mila.

Con il 26% dei casi, l'Italia è al quinto posto nel mondo fra i Paesi in cui è maggiore la circolazione della variante Delta. È la stima pubblicata dal Financial Times sulla base delle sequenze genetiche del virus depositate nella banca internazionale di dati genetici Gisaid e dei dati provenienti dall'istituto di ricerca belga Sciensano. Le stime indicano inoltre che la variante Delta sia dominante in Gran Bretagna e Portogallo, dove la concentrazione è rispettivamente del 98% e il 96%. Seguono gli Stati Uniti con il 31%, quindi Italia (26%), Belgio (16%), Germania (15%), Francia (6,9%).

Come va la pandemia

Il Brasile ha superato la soglia dei 500.000 morti per Covid-19, attestandosi come il secondo Paese al mondo con il maggior numero di vittime dietro agli Stati Uniti, dove i decessi sono stati 601.574. A confermare questi numeri è stata la Johns Hopkins University. Il Paese ha superato il mezzo milione di vittime appena 50 giorni dopo aver raggiunto la soglia dei 400.000 e circa 15 mesi dopo la conferma del primo decesso. In media negli ultimi sette giorni sono stati registrati 2.073 decessi, il che indica un'accelerazione del 27% rispetto a 14 giorni fa. L'indice è stato superiore ai 1.000 decessi giornalieri per 150 giorni. Durante la prima ondata, il tempo record in cui la media dei decessi è stata superiore ai mille è stato di 31 giorni. Tra i 27 Stati brasiliani, 11 stanno osservando un netto aumento nei decessi, mentre 13 sono stabili e solo tre stati mostrano un calo nel numero dei decessi. In questo quadro, un elemento importante è la vaccinazione. Per raggiungere la copertura prevista del 90%, il Paese dovrebbe somministrare 237 milioni di dosi, ma per raggiungere questa cifra bisognerrebbe effettuare un milione di vaccinazioni al giorno fino a fine anno. Ad oggi invece sono state vaccinate un milione di persone in 24 ore solo 25 volte. Se si continuerà con questi ritmi, l'obiettivo richiesto dalle autorità sanitarie sarà raggiunto solo nel 2022. Ben cento milioni di brasiliani over 18 sono ancora in attesa di essere vaccinati con la prima dose mentre altri 29 milioni di persone attendono invece il richiamo.

Intanto anche l'Australia deve far fronte all'emergere di un nuovo focolaio di Coronavirus a Sydney. Le autorità hanno disposto il ripristino dell'obbligo delle mascherine per alcuni locali al chiuso. Dieci casi di contagio sono stati certificati in nottata, per un totale di 21 infezioni nella zona di Bondi Beach. Gladys Berejiklian, premier del New South Wales, ha detto che i responsabili sanitari si attendono un'estendersi del focolaio dopo i due casi relativi a persone che non avevano avuto contatti fisici con persone contaminate. Per circoscrivere il rischio, è stato reintrodotto l'obbligo delle mascherine sui messi di trasporto pubblico e nei negozi in una parte della città. All'origine del focolaio ci sarebbe una persona che lavora per alcune compagnie aeree e che sarebbe stata contaminata dalla variante Delta. "Bisogna riconoscere che questa variante Delta è un campione olimpionico del salto da una persona all'altra", ha dichiarato alla stampa la premier Gladys Berejiklian.