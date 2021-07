Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 22 luglio: i casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del ministro della Salute di oggi giovedì 22 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, intorno alle 17 il consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri riportati dal bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 22 luglio 2021. Ieri sono stati registrati 4.259 nuovi casi e 21 morti.

I contagi nell'ultima settimana sono praticamente raddoppiati e sono tornati a salire anche i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, come rileva l'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull'andamento della curva epidemiologica tra il 14 e il 20 luglio.

Oggi alle 15 è stata convocata la cabina di regia per discutere del green pass e della proroga dello stato d'emergenza. Alle 16 è previsto l'incontro tra le Regioni e il governo sul nuovo decreto legge Covid. La riunione con la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini e i presidenti di regione seguirà la cabina di regia tra i capidelegazione della maggioranza. Alle 17 il Consiglio dei ministri, al termine del quale il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi, con i ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia.

Il bollettino coronavirus di oggi giovedì 22 luglio 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 22 luglio 2021 e la tabella della Protezione civile. I dati nazionali e i numeri odierni con i positivi, i ricoverati e i decessi da tutte le regioni.

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/guariti:

Ricoverati con sintomi:

In terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

I casi di coronavirus regione per regione

Sono 819 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Zero i decessi. I positivi in isolamento sono in totale 8.462. Cresce anche il numero dei ricoveri, con 15 nuovi posti letto occupati nelle aree non critiche da ieri; meno due posti letto nelle terapie intensive.

In Toscana secondo i dati del bollettino di oggi sono 505 i nuovi contagi, in netto aumento rispetto ai 306 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.442 tamponi (ieri 11.378) di cui 7.773 tamponi molecolari e 4.669 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi oggi è al 4,06% (ieri 2,67%), mentre quello sulle prime diagnosi, significato per intuire la tendenza del contagio, balza all'8%, in aumento rispetto al 5,5% di ieri. Il numero dei contagi giornalieri riporta la Toscana ai livelli del 20 maggio scorso quando i casi erano stati 559 positivi ma con un tasso di positività del 2,54% su 22.045 test.