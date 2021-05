Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 22 maggio: i casi regione per regione, vaccini a quota 30 milioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 22 maggio 2021. I nuovi casi, i morti e i numeri dei ricoveri (ordinari e terapie intensive) e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino coronavirus di oggi sabato 22 maggio 2021. Nell'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, quello di ieri, sono stati registrati 5.218 nuovi casi su 269.744 tamponi, 218 (ma pesano i casi arretrati registrati dalla regione Campania). Oggi in Italia per la prima volta da ottobre i ricoverati sono sotto quota 10 mila. In terapia intensiva ci sono 1.469 persone. Il bollettino nazionale arriverà intorno alle ore 17. Nel frattempo ci sono i dati dalle singole regioni, che trovate di seguito nell'articolo, con i nuovi casi rilevati, i ricoveri, i guariti, i decessi.

Sul fronte vaccini, 9.759.934 persone in Italia hanno completato il ciclo vaccinale e sono quasi 30 milioni le dosi somministrate in tutto. Oggi e domani Open Day in tutta Italia.

I numeri italiani sui vaccini sono in linea se non migliori sotto alcuni aspetti di quelli di altri Paesi europei. Per esempio in Germania un totale di 37.720.661 persone, pari al 39,34% della popolazione, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il coronavirus mentre sono poco meno di 11 milioni gli individui completamente immunizzati.

Torniamo all'Italia. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato ieri una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 24 maggio. Tutte le Regioni e Province Autonome sono in zona gialla. La luce in fondo al tunnel si vede bene.

Casi nuovi ieri +5.218 (4.183.476 +0,12%)

Guariti ieri +12.695 (3.766.660 +0,34%)

Decessi ieri +218 (125.028 +0,17%)

Attualmente positivi ieri -7.698 (291.788 -2,57%)

Tamponi Molecolari ieri +138.909 (48.170.366 +0,29%)

Incidenza ieri 3,75% (-0.42)

Ricoverati ieri 9925 (-458)

TI ieri 1469 (-75)

Isolamento ieri 280394 (-7165)

Coronavirus, i bollettini di oggi 22 maggio da tutte le Regioni

All'Istituto Spallanzani di Roma "sono ricoverati 102 pazienti" risultati "positivi al tampone per Sars-CoV-2". "Sono 19 i ricoverati in terapia intensiva". Questo il bollettino numero 478 dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.702", concludono i medici.

Sono 358 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al Coronavirus (349 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) in Toscana; da quando è iniziata l'epidemia a oggi, sono 239.092 in tutto. I nuovi casi - età media 38 anni - sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Eseguiti 11.180 tamponi molecolari e 10.870 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono, invece 7.417 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,8% è risultato positivo. Purtroppo si registrano altri 16 decessi - 8 uomini e 8 donne con un'età media di 84,1 anni - che portano il totale a 6.617.

Sono 234 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 421.791. Lo riporta il bollettino regionale, che segnala 4 nuovi decessi per un totale di 11.525 vittime da inizio pandemia. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 853 ricoverati in totale (-15), di cui 753 (-17) in area non critica; leggera risalita (+2) delle terapie intensive, con 100 ricoverati. Gli attualmente positivi sono 11.296, -495 rispetto a ieri.

In Alto Adige nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso per covid. Il numero complessivo dei decessi da coronavirus da inizio pandemia sale pertanto a 1.172. Sono 50 i nuovi casi.

In 24 ore 125 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in base a 1.645 test nel percorso nuove diagnosi per una percentuale del 7,6%. Dei casi 39 riguardano la provincia di Pesaro Urbino, 36 quella di Macerata, 18 la provincia di Ancona, 11 il Fermano, 16 l'Ascolano; 5 da fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico, eseguiti 463 test e riscontrati 20 casi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto tra positivi e test è pari al 4%.

La Sardegna registra per la terza settimana consecutiva l'indice di contagio piu' basso d'Italia, con un Rt a 0,61. In forte calo l'incidenza dei casi, 26,5 per centomila abitanti: migliora anche la pressione del virus sugli ospedali, dove il tasso di occupazione dei posti letto scende al 13 per cento per l'area medica e al 19 per cento sulle terapie intensive, entrambe sotto le soglie d'allerta stabilita a livello nazionale.

Nel mondo, l'America latina ha superato oggi la barriera di un milione di morti per Coronavirus raggiungendo quota 1.001.366 persone decedute. Il Brasile è il Paese più colpito della regione con i suoi 15.894.094 casi di contagio e i 444.094 morti, quasi la metà del totale. L'India, colpita nelle ultime settimane da una devastante ondata di contagi, segnala 257.299 nuovi casi di Covid-19 e altri 4.194 decessi a causa della pandemia di coronavirus