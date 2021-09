Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 22 settembre 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Coronavirus, intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel bollettino di oggi mercoledì 22 settembre 2021. Il bollettino di ieri, 21 settembre, ha fatto registrare 3.377 contagi su 330.275 test. I morti sono stati 67 morti, ma 23 decessi notificati dalla Sicilia sono riferiti ai giorni precedenti. Prosegue il trend positivo dei ricoveri: pazienti in calo sia nei reparti ordinari (-45) che nelle terapie intensive (-7). Per quanto riguarda la curva dei nuovi casi, tra lunedì e martedì sono stati notificati 5.784 positivi contro i 6.821 della scorsa settimana.

Coronavirus: il bollettino di oggi mercoledì 22 settembre 2021

A breve tutti i dati di oggi su contagi, decessi e ricoveri con la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi ... (ieri 3.377)

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale deceduti: 130.100

Totale Dimessi/Guariti:

Coronavirus, nuovi casi e ricoveri: la situazione nelle regioni

In Veneto il bollettino odierno fa registrare 509 positivi e 3 decessi. In lieve calo i ricoveri: sono 266 (-6) i posti letto occupati da pazienti Covid nelle aree non critiche, e 59 (-3) nelle terapie intensive.

In Toscana sono stati accertati 325 nuovi casi di coronavirus con un tasso di positività dell'1,9% sul totale dei tamponi e del 5,2% in relazione ai nuovi soggetti controllati. Sul fronte ospedaliero oggi si registra una marcata decelerazione. I ricoverati nelle aree Covid scendono a 372 (-17 in un giorno), di cui 50 in terapia intensiva (tre in meno).

In Umbria si registrano 62 nuovi positivi, 2 decessi e119 guariti. Sono 48 (-2) i pazienti ricoverati negli ospedali dell’Umbria, di cui 6 (+1) in terapia intensiva.