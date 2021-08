Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 23 agosto 2021: 4.168 nuovi casi e 44 morti, la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati e i dati in diretta dalle Regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 23 agosto 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Sono 4.168 i nuovi casi Covid registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. I decessi in più rispetto a ieri, secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, sono stati invece 44. Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, 13 in più di ieri. Gli ingressi del giorno sono 45.

I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 4.224.429, 3.505 in più in 24 ore. Sono 617 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale in Italia oggi ci sono 135.555 persone positive al covid-19.

Sono 101.341 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 4,1%.Sono 3.928 i ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri con coronavirus, 161 in più di ieri.

Nel bollettino di ieri, domenica 22 agosto, sono stati registrati 23 morti e 5923 nuovi casi Covid. Intanto rimane alta l'allerta in Sicilia e Sardegna, che ''pagano'' gli effetti della stagione turistica, con i numeri che sfiorano la soglia della zona gialla. Mentre rimane acceso il dibattito sui vaccini obbligatori, sono stati diffusi i primi dati sugli effetti a lungo termine.

Attualmente positivi: 135.555

Deceduti: 128.795 (+44)

Dimessi/Guariti: 4.224.429 (+3.505)

Ricoverati: 4.413 (+174)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 485 (+13)

Tamponi: 82.104.705 (+101.341)

Totale casi: 4.488.779 (+4.168, +0,09%)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Resta prima in Italia per nuovi contagi la Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono complessivamente 1.121, su 12.565 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19. Le 20 vittime riportate oggi riguardano decessi registrati nei giorni precedenti (7 il 22 agosto, 7 il 21 agosto, 4 il 20 agosto, 1 il 19 agosto e 1 il 6 agosto). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 729, mentre si trovano in terapia intensiva 88 pazienti.

Sono 200 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Non si registrano invece nuovi decessi. In terapia intensiva sono ricoverate 43 persone, 2 in più di ieri.

In Sardegna si registrano oggi 311 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1463 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+ 1 rispetto a ieri), tre i decessi.

Oggi nel Lazio si registrano 348 nuovi casi positivi (-106) e sono 8 i decessi. I ricoverati sono 538 (+32), le terapie intensive sono 67 (-2).

In Toscana sono 434 i nuovi casi Covid, mentre i ricoverati sono 407 (15 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi.

Sono 11 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Un decesso, mentre sono ricoverati in ospedale 65 pazienti (+4 rispetto a ieri); 13 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.082 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi e non si registrano decessi. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Sono 144 i contagi da coronavirus in Puglia. Non si registrano morti. In terapia intensiva sono ricoverate 22 persone.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 407.449 casi di positività, 558 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.217 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Tre i decessi.

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.