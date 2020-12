Coronavirus, il bollettino di oggi 23 dicembre: la mappa dei casi Covid e i dati regione per regione

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni. Tutti i dati sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020. Come di consueto, poco dopo le ore 17, il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. I nuovi contagi da coronavirus, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati sul territorio nazionale nelle ultime 24 ore.

Nel bollettino di ieri i contagi sono tornati a salire, dopo una settimana in cui la curva dei nuovi casi aveva dato segnali di discesa, mentre resta sempre elevato il numero dei morti. Intanto l'Italia si appresta ad entrare in zona rossa da domani, giovedì 24 dicembre, e si attende l'arrivo dei primi vaccini.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 23 dicembre 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 dicembre le regioni saranno tutte gialle, ad eccezione dell'Abruzzo (arancione), della Campania (arancione per decreto di De Luca) e il Veneto (arancione light per ordinanza di Zaia). Da domani, giovedì 24 dicembre, l'Italia sarà invece tutta zona rossa.

I casi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto sono 3.357, con una incidenza del 6,74% sui quasi 50 mila tamponi fatti. Lo ha sottolineato il Presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso del punto stampa. i positivi oggi in regione sono 103.326, i ricoverati 3.269, 381 in terapia intensiva (più 2), 2188 nelle aree non critiche(-19), da ieri si sono registrati altri 116 decessi per un totale di 5747 da iniziò epidemia in 21 febbraio scorso.

In Toscana sono 116.979 i casi di positività al coronavirus, 435 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102.105 (87,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.818.397, 12.264 in più rispetto a ieri, di cui il 3,5% positivo. Sono invece 4.033 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.871 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.357, -4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.069 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (9 in meno). I decessi registrati oggi sono 22: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 76,7 anni.

