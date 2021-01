Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio: i nuovi casi covid regione per regione

Le notizie di oggi sul covid: Lombardia e Sardegna passano in zona arancione. Dopo cinque settimane di crescita ininterrotta, scende l'indice Rt (collocandosi a quota 0,97) e calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Gli aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, sabato 23 gennaio 2021, è atteso per le ore 17. Dopo cinque settimane di crescita ininterrotta, scende l'indice di trasmissibilità Rt collocandosi a quota 0,97 e calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Ma è troppo presto per pensare ad un'effettiva inversione di rotta della curva epidemica. I dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità indicano che "le misure di contenimento e di restrizione hanno funzionato e che bisogna pertanto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie", ha sottolineato il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 22 gennaio registrava 13.633 nuovi casi su 264.728 tamponi, di cui 149.692 processati con test molecolare. I decessi registrati ieri ore sono 472, in lieve calo rispetto ai 521 di giovedì. Continuano a scendere le terapie intensive, con il saldo tra ingressi e uscite che si attesta a -28. Leggermente sotto la media anche il dato netto degli ingressi nei reparti di area critica: ieri 144.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio 2021

Nuovi casi: ... (ieri 13.633)

Tamponi (diagnostici e di controllo): ... (ieri 264.728)

Attualmente positivi: ... (dato di ieri: 502.053, -14.515)

Ricoverati: ... (ieri 21.691, -354)

Ricoverati in terapia intensiva: ... (ieri 2.390, -28, 144 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: ... (ieri 2.441.854)

Deceduti: ... (ieri 84.674, +472)

Totale dimessi/guariti: ... (ieri 1.855.127, +27.676)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17 i numeri del bollettino coronavirus di oggi comunicati dal ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio. Passa in zona arancione la regione Sardegna, mentre la Lombardia ha accolto la rettifica dei dati inviata dalla regione stessa al governo e passa da area rossa ad area arancione.

Ieri la regione che ha fatto registrare più casi su base giornaliera è stata la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Di seguito le cifre comunicate dal ministero della Salute con i dati di ieri relativi agli incrementi dei nuovi casi regione per regione:

Lombardia: +2.234

Veneto: +1.198

Piemonte: +849

Campania: +1.106

Emilia-Romagna: +1.347

Lazio: +1.141

Toscana: +429

Sicilia: +1.355

Puglia: +1.018

Liguria: +313

Friuli Venezia Giulia: +452

Marche: +437

Abruzzo: +318

Sardegna: +212

Provincia autonoma di Bolzano: +510

Umbria: +305

Calabria: +368

Provincia autonoma Trento: +179

Basilicata: +49

Valle d'Aosta: +19

Molise: +57

Attualmente sono dieci le regioni con Rt sopra 1. Molise e Sicilia guidano la classifica dell'Rt rispettivamente con 1.38 e 1.27. Questo il quadro degli Rt puntuali regione per regione contenuto nella bozza del 36/o monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute con dati al 20 gennaio 2021 relativi alla settimana 11/1/2021-17/1/2021.