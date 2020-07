Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 23 luglio: i nuovi focolai

Coronavirus, dopo il raddoppio dei casi di contagio registrati ieri c'è grande attesa per le 17:00 ora prevista per la consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute pubblicato oggi giovedì 23 luglio 2020.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri mercoledì 22 luglio indicava 9 vittime e 282 nuovi contagiati nelle 24 ore, 3 le regioni senza nuovi casi. Una buona notizia arriva dagli ospedali dove si registra anche oggi un calo nei ricoveri e anche dei posti occupati in terapia intensiva.

In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 23 luglio 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto sono 7 i "micro-focolai" seguiti dai sanitari di Padova dove sono stai riscontrati una novantina di casi positivi. In regione sono complessivamente 16 i nuovi positivi rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 657, i deceduti 2062, i negativizzati 17010. 119 sono ancora ricoverati, di questi 7 in terapia intensiva, 2424 sono in isolamento domiciliare di cui 22 con sintomatologia.

In Campania si registra un possibile focolaio a Capri dove otto ragazzi romani hanno soggiornato tra il 16 ed il 19 di luglio: al ritorno a Roma due di loro presentavano febbre e dalla successiva indagine epidemiologica sono emersi tre casi di positività all'interno della comitiva, ora posta in quarantena. In provincia di Caserta i positivi correlati a una badante risultata infetta continuano a crescere. A Salerno sono 12 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi, di questi 6 sono residenti nel comune di Pisciotta, contatti delle 3 persone risultate positive due giorni fa nello stesso comune, a loro volta collegate al caso dei due coniugi di Salerno ricoverati qualche giorno fa al Covid Hospital di Scafati. I restanti nuovi casi sono così localizzati: 2 nel comune di Cava de' Tirreni, 3 a Pontecagnano (familiari del caso positivo emerso martedì scorso), uno nel comune di Salerno, un contatto della coppia di coniugi risultati positivi ieri nella zona tra i quartieri Pastena e Torrione.

In Toscana sono 4 i nuovi positivi (1 a Pistoia, 1 a Livorno, 2 a Grosseto. Complessivamente 313 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (6 in meno rispetto a ieri). Sono 882 (più 107 rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 15 (2 in più rispetto a ieri, più 15,4%), di cui 1 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Nelle Marche rilevato un nuovo caso in provincia di Fermo. Da inizio emergenza i contagiati nelle Marche, esclusi i casi riscontrati all'Hotel House di Porto Recanati, sono 6.803 su 95.108 campioni esaminati.

In Abruzzo si registrano 10 nuovi casi. Otto i pazienti ricoverati, 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 105 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi sono 115, con un aumento di 6 unità rispetto a ieri.

Anche in Puglia si registrano nuovi casi: i tre nella provincia di Bari, tre in provincia di Lecce, uno in provincia di Foggia e un altro nel Brindisino. Gli attualmente positivi sono 64. "I nuovi casi positivi - spiegano dalla Regione - riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi.

In Trentino si registrano venti nuovi casi, quattro sono riferibili a una famiglia del Kosovo residente a Pergine, mentre sedici riguardano il focolaio alla Bartolini (Brt) di Rovereto, azienda che svolge servizio di corriere espresso già colpita dalla pandemia a Bologna.

In Alto Adige rilevato un nuovo positivi, mentre 427 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare mentre nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19. Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bolzano non sono ricoverate persone affette da Covid-19 e non vi è più alcun paziente altoatesino affetto da Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all'estero.

In Sicilia ventuno persone sono risultate positive a Catania mentre a Modica (Ragusa) si teme per il possibile focolaio legato ad una escort poi risultata positiva.

In Basilicata infuria la polemica dopo il trasferimento in regione di 40 migranti, per lo più di bengalesi, sbarcati in Sicilia e successivamente trasferiti proprio in Basilicata corredati dalla certificazione che ne attestava la negatività. "Si trattava di un test sierologico inattendibile - spiega Mario Guarente, sindaco leghista di Potenza - dopo che su 40, 26 sono risultati positivi. Ora nei centri d'accoglienza lucani i migranti positivi alla Covid-19 sono 38.

Coronavirus, le ultime notizie

