Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 23 luglio 2021: i casi Covid regione per regione

Il trend dei contagi registrati negli ultimi giorni appare fortemente in ascesa. Zaia: "In Veneto su 16 pazienti in terapia intensiva c'è solo un vaccinato con una dose"

Coronavirus, intorno alle 17 il consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia con il bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 23 luglio 2021. Ieri sono stati registrati 5.057 i nuovi casi e 15 morti. I test effettuati sono stati circa circa 220mila. In risalita anche l'indice di positività che ieri si è attestato al 2,3 in aumento di mezzo punto percentuale. Analizzando il numero di casi tra lunedì e giovedì il peggioramento rispetto alle scorse settimane è evidente.

questa settimana: 14.946

scorsa settimana: 7.030

due settimane fa: 3.791

Intanto stando al monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento epidemiologico Covid-19, relativo al periodo 12-18 luglio, l'indice RT è salito a 1,26. Sono 19 le Regioni a rischio moderato e 2 a basso rischio (Basilicata e Valle d'Aosta), nessuna Regione si trova sopra la soglia critica sia nelle terapie intensive che nei ricoveri ordinari.

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 23 luglio 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 23/07/2021 e non appena disponibile anche la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Bollettino coronavirus di oggi 23 luglio, i contagi nelle regioni

In Veneto sono stati accertati 669 i nuovi positivi, in aumento i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 8.958 (+316). La notizia positiva è il calo dei ricoveri nei reparti di area medica (-5), stabile invece il numero di pazienti in terapia intensiva (18).

Il governatore Zaia ha precisato in conferenza stampa che "su 16 ricoveri in terapia intensiva solo uno è vaccinato", si tratta di "un 54enne con una sola dose di vaccino, gli altri tutti non vaccinati. Non faccio la promozione al vaccino - ha sottolineato - ma dico come stanno le cose: ad oggi i dati epidemiologici del Veneto dicono che su 160 pazienti ricoverati e valutati sono non vaccinati 144, vaccinati con una dose 16, con due dosi 0".

In Toscana sono 470 i nuovi casi Covid su 6.853 tamponi molecolari e 5.844 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.372, +15,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 98 (8 in più rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei 470 nuovi positivi odierni è di 32 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).