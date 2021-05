Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 23 maggio 2021: nuovi casi e morti, la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 23 maggio 2021. I nuovi casi, i morti e i numeri dei ricoveri (ordinari e terapie intensive) e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino coronavirus di oggi domenica 23 maggio 2021. Domani, lunedì 24 maggio, tutta Italia si sveglierà in zona gialla. Poi tutte le regioni verso la zona bianca entro l'inizio dell'estate (21 giugno). Nell'ultimo bollettino, quello di ieri, 4.717 nuovi casi e 125 morti. Sabato un tasso di positività pari all'1,6% (il dato più basso del 2021): venerdì era all'1,9%, giovedì al 2,3%.

Intorno alle 17 il dato nazionale di oggi del Ministero della Salute. Prima tutti i dati che arrivano dalle singole regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 23 maggio 2021

Il bollettino nazionale del Ministero della Salute di oggi 23 maggio:

Casi attuali: ieri 283.744 (-8.044)

Deceduti: ieri 125.153 (+125)

Guariti: ieri 3.779.293 (+12.633)

Totale casi: ieri 4.188.190 (+4.717)

Terapie intensive: ieri 1.430 ovvero -39 rispetto al giorno prima

Ricoveri ordinari: ieri 9.488 ovvero -437 rispetto al giorno prima

ieri 286.603 tamponi (molecolari + antigenici): tasso di positività all'1,6%

Coronavirus, i bollettini di oggi 23 maggio da tutte le Regioni

In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 98 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Diciannove pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

Sono stati 133 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Numeri che confermano il calo costante della curva dell'infezione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 421.924, quello delle vittime è 11.528. Lo riporta il bollettino regionale. Rispetto a ieri si segnala un leggero aumento dei dati clinici: sono 857 (+4) i ricoverati in totale, dei quali 761 (+8), in area non critica, e 96 (-4) nelle terapie intensive,i. Gli attualmente positivi sono 11.150 (-146).

Nelle Marche 107 positivi su 1.889 nuove diagnosi (5,7%; 7,6% il giorno prima). Giù la percentuale anche nel percorso di screening antigenico: 459 test e riscontro di 12 casi (da sottoporre a tampone molecolare), pari al 3% (4% nella precedente rilevazione). Nelle ultime 24 ore "3.746 tamponi: 1.889 nel percorso nuove diagnosi (di cui 459 nel percorso Antigenico) e 1.857 nel percorso guariti".

I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri diminuiscono i contagi giornalieri a fronte di un numero inferiore di test, con il tasso di positività in rialzo: nel precedente report i casi erano 358 su 22.050 tamponi, con un'incidenza di positivi pari all'1,62% (4,8% sulle prime diagnosi).

- in aggiornamento costante -