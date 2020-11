Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 23 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 23 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 805mila.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 22 novembre registrava oltre 38mila le persone ricoverate in ospedale, di cui 3801 persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 23 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 28.337)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 188.747)

Attualmente positivi: -- (ieri 805.947)

Ricoverati: -- (ieri 34.279)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.801, +43)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.408.868​)

Deceduti: -- (ieri 49.823 con un aumento di 562​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 553.098)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Lombardia :

: Alto Adige : 5 i decessi Covid. Su 1.468 tamponi e registrati 260 nuovi casi positivi; 333 persone sono ricoverate, altre 38 in terapia intensiva. Sopra la soglia dei 10.000 il numero di persone in isolamento domiciliare (10.060). "Lo screening di massa con test rapidi ha evitato 95.000 nuovi contagi in una settimana": lo ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher presentando i risultati dei test rapidi effettuati nelle giornate 18-19 novembre e 23-25 novembre: su 345.916 test sono risultate positive 3.214 persone. La positività maggiore è stata riscontrata nel Comprensorio sanitario di Merano con l'1,1%, seguito da quelli di Brunico e Bressanone con l'1% e, infine, da quello di Bolzano con lo 0,8%. La campagna "Test rapidi in Alto Adige" durerà fino a mercoledì negli studi dei medici di base, pediatri e farmacie.

: 5 i decessi Covid. Su 1.468 tamponi e registrati 260 nuovi casi positivi; 333 persone sono ricoverate, altre 38 in terapia intensiva. Sopra la soglia dei 10.000 il numero di persone in isolamento domiciliare (10.060). "Lo screening di massa con test rapidi ha evitato 95.000 nuovi contagi in una settimana": lo ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher presentando i risultati dei test rapidi effettuati nelle giornate 18-19 novembre e 23-25 novembre: su 345.916 test sono risultate positive 3.214 persone. La positività maggiore è stata riscontrata nel Comprensorio sanitario di Merano con l'1,1%, seguito da quelli di Brunico e Bressanone con l'1% e, infine, da quello di Bolzano con lo 0,8%. La campagna "Test rapidi in Alto Adige" durerà fino a mercoledì negli studi dei medici di base, pediatri e farmacie.

: 1.323 nuovi casi su 4.531 soggetti testati. Calano, seppure di poco, gli attualmente positivi (52.419, -0,6% rispetto a ieri) mentre negli ospedali sono ricoverate 2.128 persone (45 in più rispetto a ieri), di cui 296 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 48 nuovi decessi: 29 uomini e 19 donne con un'età media di 81,5 anni. Campania :

: Calabria :

: Abruzzo: 640 nuovi casi su 4491 tamponi. 18 i decessi. 672 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 71 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 15606 (+211 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

Qui di seguito le altre regioni.

Le zone arancioni :

Friuli Venezia Giulia : disposto il divieto di consumare cibo e bevande in luogo pubblico e la raccomandazione a non incontrare altre persone se non del medesimo nucleo familiere se non per motivi di lavoro, così come la raccomandazione a non utilizzare il trasporto pubblico locale. Stop inoltre a tutte le attività sportive anche all'aperto. Screening con test rapidi a Castelnovo del Friuli, Claut (Pordenone), Paularo, Sutrio, Socchieve (Udine) e Dolegna del Collio (Gorizia).

: disposto il divieto di consumare cibo e bevande in luogo pubblico e la raccomandazione a non incontrare altre persone se non del medesimo nucleo familiere se non per motivi di lavoro, così come la raccomandazione a non utilizzare il trasporto pubblico locale. Stop inoltre a tutte le attività sportive anche all'aperto. Screening con test rapidi a Castelnovo del Friuli, Claut (Pordenone), Paularo, Sutrio, Socchieve (Udine) e Dolegna del Collio (Gorizia). Liguria :

: Emilia Romagna :

: Marche : 161 nuovi casi su 633 soggetti testati. 12 a Macerata, 90 ad Ancona, 28 a Pesaro Urbino, 16 Fermo, 14 Ascoli Piceno.

: 161 nuovi casi su 633 soggetti testati. 12 a Macerata, 90 ad Ancona, 28 a Pesaro Urbino, 16 Fermo, 14 Ascoli Piceno. Umbria : 105 nuovi casi su 448 tamponi. 4 i decessi. (ti +3 Ricoveri +4)

: 105 nuovi casi su 448 tamponi. 4 i decessi. (ti +3 Ricoveri +4) Puglia :

: Basilicata : 281 nuovi casi su 1.923 tamponi. Guarite 60 persone, decedute 4. I lucani attualmente positivi sono 5.196. Sono 180 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 40 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 13 in Terapia intensiva, 30 in Pneumologia e 17 in Medicina d'urgenza dell'ospedale San Carlo; a Matera 58 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Terapia intensiva e 12 in Pneumologia dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'.

: 281 nuovi casi su 1.923 tamponi. Guarite 60 persone, decedute 4. I lucani attualmente positivi sono 5.196. Sono 180 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 40 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 13 in Terapia intensiva, 30 in Pneumologia e 17 in Medicina d'urgenza dell'ospedale San Carlo; a Matera 58 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Terapia intensiva e 12 in Pneumologia dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'.

Restano zone gialle :

Trentino :

: Veneto : i nuovi casi sono 1.217, mentre i soggetti attualmente positivi sono 73.727. I pazienti ricoverati in area non critica sono 2.395, quelli in terapia intensiva sono 306. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per motivi diversi dal covid, infine sono 217. 31 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 3.258 il totale dall'inizio della pandemia. I deceduti in terapia intensiva sono 434, il 14,2% del totale, mentre ben 1.759 (56%) sono i deceduti in area non critica. I deceduti nelle Rsa sono 698, pari al 23% del totale.

: i nuovi casi sono 1.217, mentre i soggetti attualmente positivi sono 73.727. I pazienti ricoverati in area non critica sono 2.395, quelli in terapia intensiva sono 306. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per motivi diversi dal covid, infine sono 217. 31 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 3.258 il totale dall'inizio della pandemia. I deceduti in terapia intensiva sono 434, il 14,2% del totale, mentre ben 1.759 (56%) sono i deceduti in area non critica. I deceduti nelle Rsa sono 698, pari al 23% del totale. Lazio :

: Molise : 91 nuovi casi su 961 soggetti testati. Un decesso. (Ti -1 Ricoveri +5)

: 91 nuovi casi su 961 soggetti testati. Un decesso. (Ti -1 Ricoveri +5) Sardegna:

Coronavirus, le ultime notizie

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

È possibile che i sardi siano meno suscettibili alla infezione da Sars-Cov-2? Dai dati della Sardegna salta subito all'occhio la bassa mortalità che si attesta sul 2%, ovvero la metà rispetto alla media nazionale. Sulla base di queste considerazioni, è nato uno studio volto a ricercare quei fattori clinici e immunogenetici che potrebbero spiegare la bassa incidenza di infezione di SARS-CoV-2 e di quadri clinici gravi e mortali del COVID-19 in Sardegna. Lo studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Immunology, ha mostrato come tra gli individui infettati è assente un particolare assetto genetico caratteristico della popolazione sarda, una sequenza ancestrale di geni denominata aplotipo esteso HLA-A*02, B*58, C*07, DR*03, che risulta quindi protettivo nei confronti dell`infezione.

Tra le altre caratteristiche studiate, è risultato avere un effetto protettivo il fatto di essere portatori di beta-talassemia (gene mutato che determina la talassemia o anemia mediterranea) e aver effettuato la vaccinazione influenzale nella passata stagione.