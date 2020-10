Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 23 ottobre 2020: ecco la mappa dei focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 23 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 169mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 22 ottobre registrava 16.079 nuovi casi di cui 4.125 in Lombardia, 1.550 in Piemonte, 1.541 in Campania, 1.325 in Veneto, 1.251 nel Lazio, 1.145 in Toscana. Degli oltre 169mila attualmente positivi 9.694 sono ricoverati in ospedale, 992 in terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 23 ottobre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 16.079)

Casi testati: -- (ieri 104.872)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 170.392)

Attualmente positivi: -- (ieri 169.302)

Deceduti: -- (ieri 136)

Ricoverati: -- (ieri 9.694, +637)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 992, +66)

Totale casi positivi: -- (ieri 465.726)

Dimessi/Guariti: -- (ieri 259.456)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Giornata nera in Veneto che registra un balzo di 1.550 contagi in 24 ore, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. I casi totali di infetti salgono così a 41.140. Si contano anche 7 vittime in più, per un conteggio complessivo di 2.308 morti. Salgono anche i numeri dei ricoveri nei reparti non critici , 600 (+12), e delle terapie intensive, 70 (+4). In isolamento domiciliare vi sono complessivamente 14.323 persone.

Una precisazione arriva dalla Lombardia: degli 8.250 casi notificati negli ultimi due giorni, 1.733, cioè il 21%, risale a tamponi eseguiti la settimana scorsa.

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige si registrano 269 nuovi casi su 1.587 casi testati. Situazione stabile negli ospedali dove si registrano 10 posti liberi in reparto in più rispetto a ieri.

Nelle Marche si registrano 453 nuovi casi su 2.224 tamponi diagnostici. (127 Macerata, 111 Ascoli Piceno, 92 Ancona, 70 Fermo, 42 Pesaro Urbino). Sono 73 i casi sintomatici.

In Umbria si registrano 447 nuovi casi su 3595 tamponi e tre decessi. Negli ospedali stabili le terapie intensive (21), crescono di 12 i posti letto occupati nei reparti Covid (204).

In Molise si segnalano 57 nuovi casi su 577 tamponi diagnostici. Stabile la situazione negli ospedali.

In Basilicata si registrano 112 tamponi positivi su 1437 test. Le positività riscontrate riguardano: 20 residenti in Puglia, 1 residente in Veneto e lì in isolamento, 1 residente in Campania e lì in isolamento, 1 residente in Emilia Romagna e lì in isolamento, 15 di Matera, 5 di Montescaglioso, 10 di Irsina, 3 di Nova Siri, 1 di Oliveto Lucano, 2 di Roccanova, 1 di Episcopia, 13 di Potenza, 2 di Accettura, 1 residente in Lombardia in isolamento a Muro Lucano, 1 di Anzi, 5 di Avigliano, 2 di Tito, 5 di Moliterno, 1 di Bernalda, 1 di Picerno, 1 di Vaglio, 1 di Castelmezzano, 5 di Genzano, 1 di Francavilla, 3 di Palazzo, 1 di Oppido, 1 di Melfi, 1 di Lavello, 1 di Cancellara, 5 di Lauria, 1 di San Chirico Nuovo domiciliato ad Irsina. Sono 58 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: all’ospedale San Carlo di Potenza 22 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 20 nel reparto di Pneumologia, 2 nel reparto di Medicina d’Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva; all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 10 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 3 in quello di Terapia intensiva.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al governo il lockdown annunciando che "a brevissimo" chiuderà i confini della regione.