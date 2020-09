Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 23 settembre: i nuovi casi e la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 23 settembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 22 settembre registrava 1.392 nuovi casi e 14 morti, 239 i pazienti in stato critico che necessitano del ricovero in terapia intensiva (+7), 2.604 il numero di ricoverati (+129). Numeri preoccupanti se accostati al cambiamento dell'epicentro dell'epidemia che si sposta a Sud: il Lazio è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+238), seguita dalla Lombardia (+182) e Campania (+156). Sempre nel Lazio il numero dei pazienti in terapia intensiva è triplicato nelle ultime due settimane e i nuovi casi continuano ad aumentare molto più che nel resto del Paese.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 23 settembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Occhi puntati sul Lazio da giorni in vetta alla triste classifica dei contagi giornalieri. A Roma sono 110 i pazienti positivi ricoverati allo Spallanzani, 14 necessitano di terapia intensiva.

In Veneto sono 107 le persone positive al coronavirus. Nessun decesso nella notte. Continua a gravitare attorno a quota 8 mila il numero delle persone in isolamento domiciliare (8.173).

In Alto Adige accertati 37 nuovi casi positivi su 1.462 tamponi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 20, mentre uno è ricoverato in terapia intensiva. In isolamento nella struttura di Colle Isarco si trovano attualmente 47 pazienti. Altre 1.733 persone sono in isolamento domiciliare. Fra esse, 59 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

In Toscana sono 90 i nuovi casi di cornavirus: il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Delle 90 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). Il 51% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 9.853 (70,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 694.204, 7.502 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.054, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 121 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 80 anni, a Prato.

Nelle Marche sono 32 i nuovi casi di 'Covid-19' accertati su 829 tamponi (ieri erano 18). I nuovi positivi sono stati individuati 12 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione; questi casi comprendono 3 rientri da Macedonia, Romania e Afghanistan, 11 contatti in ambito domestico, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi, 3 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, un caso rilevato dallo screening effettuato in ambiente lavorativo, un caso registrato in contesto assistenziale, un caso da fuori regione e 2 casi in fase di verifica.

In Puglia sono 89 i nuovi casi su 4014 tamponi: ventinove dei nuovi casi sono stati rilevati in provincia di Bari, 2 nell'area brindisina, 11 nella Bat, 35 in provincia di Foggia, 2 in Salento, 6 in provincia di Taranto e 4 sono residenti fuori regione. Segnalati anche due decessi: uno in provincia di Bari e uno nel tarantino. I positivi accertati sono 2222.

restano chiuse tre scuole a Barletta (in Puglia l'anno scolastico inizia domani) perché alcuni docenti sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta delle scuole primarie "San Domenico Savio" e "Gianni Rodari" e della secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini". I docenti erano stati sottoposti al test ed erano risultati positivi, il tampone ha poi confermato i contagi.

In Basilicata sono 17 i nuovi casi di coronavirus su 569 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di una persona residente a Lauria (Potenza) e di una persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero in isolamento in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 120 e di questi 109 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.

In Sicilia a Misilmeri, in provincia di Palermo, dopo gli ultimi sei casi di coronavirus chiuse scuole, sale giochi, sale scommesse palestre, impianti sportivi e scuole di ballo, divieto di accesso ai parchi gioco comunali, interdette le manifestazioni pubbliche di carattere culturale, convegnistico e artistico.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Potrebbe arrivare a cavallo tra ottobre e novembre il prossimo picco della pandemia in Italia e più in generale in Europa. Due ricercatori italiani, Giacomo Cacciapaglia che lavora all'Institut de Physique des 2 Infinis, Villeurbanne, Francia e Francesco Sannino, Università della Danimarca meridionale, Odense, Danimarca, hanno elaborato un modello matematico per cercare di capire, sulla base dei dati rilevati, come potrebbe evolvere la pandemia. I risultati sono stati pubblicati su Nature Scientific Reports.

I risultati suggeriscono che una seconda ondata in Europa è possibile tra luglio 2020 e gennaio 2021 e che la tempistica precisa dei picchi dei tassi di infezione per ogni paese potrebbe essere controllata attraverso il distanziamento sociale, il controllo dei focolai locali e le misure di controllo delle frontiere. Utilizzando i dati della prima ondata, ma consentendo una variazione del 15% nei tassi di infezione, Giacomo Cacciapaglia e colleghi hanno dimostrato che la tempistica dei picchi della seconda ondata è fortemente dipendente dai tassi di infezione, con picchi più rapidi previsti per i paesi con tassi di infezione più elevati. Le misure di allontanamento sociale e il comportamento individuale responsabile, se implementati precocemente, possono avere un forte effetto sul momento in cui si verificano i picchi.

Tenendo conto della situazione attuale in Europa, dove dieci paesi - Belgio, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Paesi Bassi, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Spagna - hanno mostrato l'inizio di una seconda ondata all'inizio di agosto, gli autori hanno modellato le dinamiche temporali di una seconda ondata per tutti i paesi in Europa e ha creato una simulazione video di quando è probabile che una seconda ondata raggiunga il picco in ciascun paese. I risultati mostrano che è probabile che si verifichino picchi tra luglio 2020 e gennaio 2021, mentre in Italia il possibile picco è stimato a cavallo tra ottobre e novembre, ma i tempi precisi per ciascun paese potrebbero essere potenzialmente controllati tramite il controllo delle frontiere e le misure di allontanamento sociale, nonchè il controllo dei focolai locali.