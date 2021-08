Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto 2021: 6.076 nuovi casi e 60 morti

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 24 agosto. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Oggi il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute, martedì 24 agosto 2021. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 6.076 nuovi casi a fronte di 266.246 tamponi effettuati. Ieri i contagi erano stati 4.168 su 101.341 test. I nuovi decessi sono 60, che fanno così salire il totale dall'inizio della pandemia a 128.855. Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 4,1% del giorno precedente.

Le persone guarite o dimesse sono 4.230.677, ossia 6.248 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono in tutto 135.325, - 230 rispetto a ieri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +108 (+45 rispetto a ieri), per un totale di 4.036 ricoverati. Quelli occupati in terapia intensiva sono a +504 (ieri +19) con 46 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 45).

Sono 75.622.961 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 93,1% delle dosi finora consegnate, pari a 81.203.630 (57.137.800 Pfizer/BioNTech, 12.023.399 Vaxzevria di AstraZeneca 10.083.729 di Moderna e 1.958.702 di Johnson & Johnson) e sono 36.532.211 (il 67,64 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:014 di oggi.

Oggi il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha affermato che l'obiettivo di vaccinare l'80% della popolazione over 12, dichiarato a marzo, "sarà pienamente completato entro il 30 settembre".

Si torna a parlare di obbligo vaccinale. Il Comitato nazionale di bioetica ha espresso parere favorevole in merito all'ipotesi dell'obbligatorietà della vaccinazione anti Covid. Anche i ministri Brunetta e Gelmini sono favorevoli. Dal primo settembre scatta inoltre l'obbligo di mostrare la certificazione di avvenuta vaccinazione (o tampone negativo nelle ultime 48 ore) prima di salire a bordo di treni, traghetti e aerei.

Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto dalle regioni

I dati suoi contagi per ogni regione, con il numero dei casi totale (ossia le persone riscontrate positive dall'inizio della pandemia, compresi i morti e i guariti) e i nuovi casi registrati.

Lombardia 865.880: + 518 casi (ieri + 200 casi)

Veneto 450.264 : + 470 casi (ieri + 331 casi)

Campania 11.986 + 531 casi (ieri + 190 casi )

Emilia-Romagna 407.914 : + 472 casi (ieri + 558 casi )

Lazio 371.682 + 425 casi (ieri +348 casi )

Piemonte 370.900 + 240 casi (ieri + 102 casi)

Toscana 267.322 : + 537 casi (ieri + 434 casi)

Sicilia 267.164 : + 1.491 casi (ieri + 1.121 casi )

Puglia 261.814: + 173 casi (ieri + 144 casi)

Friuli-Venezia Giulia 110.012: + 99 casi (ieri +25 casi)

Marche 109.235: + 120 casi (ieri + 34 casi )

Liguria 108.787: + 188 casi (ieri + 57 casi)

Abruzzo 78.424: + 92 casi (ieri +11 casi)

Calabria 75.783 : + 234 casi (ieri + 257 casi)

P. A. Bolzano 74.686: + 83 casi (ieri +10 casi )

Sardegna 69.853 : + 179 casi (ieri +311 casi)

Umbria 60.981 : + 105 casi (ieri + 7 casi)

P. A. Trento 47.232: + 44 casi (ieri +17 casi)

Basilicata 28.515: + 71 casi (ieri +8)

Molise 14.139: + 0 casi (ieri +3 casi)

Valle d'Aosta 11.986 + 4 casi (ieri +0 casi)

I nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore sono 470. Il bollettino regionale segnala anche due decessi. Scendono di 401 gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.438, mentre sale il numero di pazienti (+30) nelle strutture ospedaliere in area non critica, ora a 188, +4 , ora a 51 nelle terapie intensive.

In Toscana si registrano 537 nuovi casi di Coronavirus, su 7.823 tamponi molecolari e e 6.934 antigenici rapidi. I decessi sono 8 e 615 guariti. Cresce la pressione negli ospedali: i ricoverati nelle aree Covid sono oggi 426 (+19 rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (dato invariato).

Nelle ultime 24 ore sono 120 nuovi casi di Covid-19 individuati nelle Marche, il 7,9% rispetto ai 1.527 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: Il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti torna a salire ed è ora a 70,66 (ieri era a 69,40). I pazienti Covid-19 assistiti nei reparti sono 66. Nelle terapie intensive ci sono 11 pazienti, 2 meno di ieri. Nei reparti non intensivi sono in 48.

Oggi nel Lazio si registrano 425 nuovi casi positivi (+77) e sono 126 casi in meno rispetto a martedì. Sei i decessi tutti recuperi (-2). I ricoverati sono 524 (-14), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 731. I casi a Roma città sono a quota 183. La pressione ospedaliera è stabile.

In Calabria 234 nuovi casi su 2.273 test eseguiti, rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dall'11,31% al 10,29%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.301 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 70.355 (+161 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 135 (+2 rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 4.127 (+71).

In Campania i positivi sono 531 su un totale di 19.013 test e risale il tasso di positività, che passa dall'1,29% di ieri al 2,79% di oggi. Si registrano 13 deceduti (4 nelle ultime 48 ore, 9 morti in precedenza ma registrati ieri). In calo l'occupazione delle terapie intensive, 20 rispetto al dato precedente di 23; in leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 362 di ieri ai 366 di oggi.

In Basilicata sono 69 i nuovi casi di positivi su 1.012 tamponi processati ieri 23 agosto. Nella stessa giornata si registrano 45 guariti e zero decessi. In totale sono 1.290 i positivi in Basilicata, di cui 42 ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera: nessuno risulta in terapia intensiva.