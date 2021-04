Coronavirus, il bollettino di oggi 24 aprile: nuovi casi e morti, i dati Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 23 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni. Sono 5 milioni gli italiani vaccinati con due dosi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 24 aprile 2021. L'ultimo bollettino, quello di ieri, registrava 14.761 nuovi positivi e 342 vittime. Scendono intanto sotto i 3mila (2.979) i ricoverati con coronavirus in terapia intensiva. Sono 5.041.929 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale mentre sono oltre 17 mln (17.095.530) le dosi somministrate. E' quanto emerge dal report vaccini anti-covid del governo aggiornato a sabato mattina. In totale le dosi somministrate sono l'86% del totale di quelle distribuite alle Regioni che sono 19.880.040. Cambiano dal 26 aprile i colori delle regioni: 14 regioni e 2 province autonome vanno in zona gialla da lunedì, in arancione Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle D'Aosta. In zona rossa solo la Sardegna.

area rossa: Sardegna.

area arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

tutte le altre Regioni e Province Autonome in area gialla.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 24 aprile 2021

Nel pomeriggio sarà comunicato il dato nazionale di oggi, 24 aprile 2021:

Nuovi casi: ieri 14.761

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 315.700

Attualmente positivi: ieri 465.543

Ricoverati: ieri 21.440

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 2.979

Morti: ieri 342

Covid, i dati regione per regione oggi sabato 24 aprile

I numeri dalle Regioni nel corso della giornata: nuovi casi, guariti, decessi, ricoveri e vaccinati.

Allo Spallanzani di Roma sono ricoverati "163 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2" (ieri erano 169). Lo evidenzia il bollettino di oggi dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 32 i pazienti ricoverati in terapia intensiva" (lo stesso numero di ieri), mentre quelli "dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2.504".

Sono 976 i nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi. Dopo alcuni giorni, quindi, il dato dei nuovi positivi torna sotto quota 1.000. Il bollettino della Regione aggiorna così a 407.042 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.226 quello delle vittime. Un segnale non positivo arriva dai ricoveri ospedalieri, dove rispetto a ieri sono 12 in più i posti letto (1.350) occupati da malati Covid, mentre scendono ancora le terapie intensive, che accolgono 217 pazienti (-10).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 287 nuovi casi, il 12,5% rispetto ai 2.297 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' diminuito rispetto a ieri, quando era stato del 14,4%, con 326 nuovi casi su 2.266 tamponi.

886 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 26.080 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 12.228 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (10,2% sulle prime diagnosi).

A livello globale, è sempre più preoccupante la situazione in India a causa della nuova ondata di contagi da coronavirus. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi persone, segnala l'ennesimo record di nuovi casi confermati nell'arco di 24 ore: secondo il ministero della Salute, come riporta il Times of India, sono ben 346.786 e si sono registrati altri 2.624 decessi. Si tratta del bollettino delle vittime più triste mai comunicato dallo scorso anno.

Come sta andando la campagna vaccinale

E’ stato pubblicato sul sito del Governo il report settimanale sull’andamento della Campagna Vaccinale riferito al periodo 16-22 aprile, nel quale sono stati registrati dati in crescita per quanto riguarda le somministrazioni e i punti vaccinali, con incrementi anche relativamente agli approvvigionamenti di vaccini. Nel corso della settimana di riferimento (16-22 aprile), il numero di somministrazioni ha raggiunto quota 16.829.814, facendo segnare un +2.569.979 rispetto alla settimana precedente. Nella giornata del 23 aprile è stata poi oltrepassata la soglia dei 17 milioni, con la cifra di 17.095.530. Sul fronte degli approvvigionamenti, il numero di vaccini consegnati sfiora i 20 milioni, avendo toccato quota 19.888.040, con una variazione di +2.736.450 dosi rispetto a sette giorni fa. Parallelamente alla crescita di somministrazioni e approvvigionamenti, nello stesso arco di tempo è salito anche il numero di punti vaccinali, passato da 2276 a 2360 (+84). La priorità data alle persone più vulnerabili ha fatto registrare riscontri positivi: su base nazionale è cresciuta sensibilmente la percentuale di persone over 80 che hanno ricevuto una somministrazione, salita all’81,21% (la settimana scorsa il 76,09), mentre i vaccinati (prima e seconda dose) raggiungono quota 53,82% rispetto al 45,19%, con un incremento di oltre 8 punti. Sale dal 30,14 al 45,09 anche la percentuale di persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni che ha ricevuto la prima dose e cresce ancora il dato analogo riguardante gli ospiti delle RSA, che raggiunge quota 94,93. A breve termine, nel periodo tra il 27 aprile e il 5 maggio, sono attesi oltre 5 milioni di dosi.