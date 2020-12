Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione (tabella)

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia. In Veneto l'epidemia non rallenta: anche oggi 3.837 nuovi positivi

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 24 dicembre 2020. Alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con tutti i numeri su decessi, contagi, ricoveri e la relativa tabella della Protezione Civile. In attesa dei dati facciamo un passo indietro al bollettino di ieri: con 14.522 nuovi casi e 553 decessi la situazione è tutt'altro che sotto controllo. Preoccupa anche il dato degli ingressi in terapia intensiva che ieri sono stati 216.

Inanto risale l'indice Rt. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto sapere che il valore a 14 giorni "quello che come sappiamo è l'indicatore più stabile rispetto a quello a 7 giorni, è in quasi tutte le regioni inferiore a 1" anche se "abbiamo una leggera tendenza alla risalita, perché la scorsa settimana era a 0,86 questa settimana è a 0,90". Lo ha evidenziato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia.

La regione che in questo momento ha l'indice Rt più alto d'Italia è il Veneto (1,13). Segue il Molise, con un Rt di 1,07. Le due regioni si trovano sopra 1 sia con l'Rt medio a 14 giorni che con l'Rt puntuale, secondo il report dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Tutte le altre regioni di trovano sotto questo 'spartiacque dell'epidemia', ma ci sono altre regioni vicinissime alla soglia critica di 1:

Lazio 0,98

Lombardia 0,96

Puglia 0,97

Gli altri Rt sono: Marche 0,93; Trento 0,9; Liguria 0,88; Calabria 0,84; Sardegna 0,82; Friuli Venezia Giulia e Sicilia a 0,8; Umbria 0,78; Basilicata 0,77; Bolzano 0,76; Abruzzo 0,73; Toscana 0,71; Piemonte e Valle D'Aosta a 0,68; Campania 0,66.

Coronavirus: i nuovi casi regione per regione

In Veneto sono 3.837 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3357), dato che porta il totale degli attuali contagiati a quota 104.002. I morti sono 103, per un totale di 5.850 da inizio epidemia. Il dato positivo viene dal trend dei ricoverati negli ospedali, da ieri sono scesi a 2870 (-18), mentre stabile è il dato dei ricoveri in terapia intensiva: 3828 ( più 1). I guariti sono saliti in totale a 116.872. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi.

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 563 su 11.680 tamponi molecolari e 6.401 test rapidi effettuati". Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.