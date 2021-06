Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 24 giugno: tutti i numeri Regione per Regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 20 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 24 giugno 2021. Nel corso della giornata verranno riportati su questa pagina i nuovi casi di Covid 19 in Italia, con i decessi, il numero di tamponi e il numero di ricoverati.

Ieri in Italia si sono registrati 951 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore su 198.031 test, 30 decessi, 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-18 rispetto al giorno prima) con appena 4 nuovi ingressi, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 2.140, in calo di 149 unità.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 24 giugno 2021

Nuovi casi: (ieri 881)

Casi testati: ieri 39.477

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 150.522 molecolari: ieri 67.017 di cui positivi 860 rapidi: ieri 83.805 di cui positivi 21

Attualmente positivi: ieri 87.710

Ricoverati: ieri 2.444

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 389 di cui nuovi 12

Deceduti dopo un tampone postivo: ieri 127.270

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: ieri 4.252.976

Totale Dimessi/Guariti: ieri 4.037.996

Vaccinati : 16.629.336 persone pari al 30.79% della popolazione con più di 12 anni, 47.722.029 le dosi somministrate, di cui 37.297.809 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.015.147 consegnate da Moderna e dei 9.674.470 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 540mila dosi, martedì 555mila dosi, 554mila martedì e luendì 523mila: si registra un rallentamento del piano vaccinale probabilmente legato alla riorganizzazione dopo lo stop ad astrazeneca e J&J per under 60.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta: 2 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti zero, ricoveri uno.

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Coprifuoco dalla mezzanotte, le piscine al chiuso, i centri benessere e le terme restano chiuse fino al 1 luglio.

Le zone in area bianca****:

Piemonte : 36 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -6 (17), ricoveri +2 (202).

: 36 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -6 (17), ricoveri +2 (202). Liguria :

: Lombardia :

: Trentino :

: Alto Adige : 8 nuovi casi e nessun decesso da 12 giorni. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri stabili (6).

: 8 nuovi casi e nessun decesso da 12 giorni. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri stabili (6). Veneto : 35 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (29), ricoveri -7 (297).

: 35 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (29), ricoveri -7 (297). Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna : 72 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (30), ricoveri -7 (196).

: 72 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (30), ricoveri -7 (196). Marche : 12 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (6), ricoveri +1 (33).

: 12 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (6), ricoveri +1 (33). Toscana : 73 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (29), ricoveri -8 (142).

: 73 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (29), ricoveri -8 (142). Umbria :

: Abruzzo : 40 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -4 (31).

: 40 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -4 (31). Lazio :

: Molise :

: Puglia : 42 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti - (), ricoveri - ().

: 42 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti - (), ricoveri - (). Campania :

: Basilicata : 28 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti nessuno, ricoveri - 4 (27).

: 28 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti nessuno, ricoveri - 4 (27). Calabria : 31 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (9), ricoveri -5 (87).

: 31 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (9), ricoveri -5 (87). Sicilia :

: Sardegna: 16 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (5), ricoveri -11 (42).

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università. Restano vietate le docce sia nelle palestre che nelle piscine Le discoteche per ora restano chiuse, o meglio: possono aprire ma soltanto per sfruttare la licenza dei bar e dei ristoranti. Le mascherine restano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

