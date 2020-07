Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 24 luglio 2020: molti nuovi focolai

Coronavirus, dopo il balzo dei casi di contagio registrati negli ultimi due giorni, si attende una conferma del trend nella consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute che verrà pubblicato dopo le 17:00 oggi venerdì 24 luglio 2020.

L'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri giovedì 23 luglio indicava il decesso di 10 pazienti e 306 nuovi casi di contagio con una risalita del numero dei persone risultate positive al test per il Sars-Cov-2.

In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 24 luglio 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Lombardia 53 nuovi casi di cui 19 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologici. Nessun decesso segnalato e se i posti occupati in terapia intensiva rimangono stabili a 17, crescono i ricoverati meno gravi: sono cinque in più rispetto a ieri e portano il totale a 144.

Nel Lazio si registra il decesso di un paziente covid e 18 nuovi casi di cui 13 "di importazione": 9 casi dal Bangladesh, 2 dall'India e 2 dalla Turchia diagnosticati a Rieti dove sono dovute intervenire le forze dell'ordine perché i contatti non vogliono fare il tampone. Mentre cala a 1.04 l'indice di contagio Rt restano forti i timori legati ai movimenti in regione e alla movida: a Latina una coppia di turisti lombarda è risultata positiva al test mentre si trovavano a Formia.

In Veneto sono 16 i nuovi casi positivi di coronavirus comunicati stamane dalla Regione che conta 685 casi attualmente positivi, 117 i ricoverati di cui 7 in terapia intensiva.

In Trentino si allarga il focolaio di Rovereto dove sono saliti a 64 i casi conclamati legati all'azienda di facchinaggio Bartolini: dei 14 nuovi casi 3 riguardano dei trasportatori privati che consegnano pacchi per la Bartolini, e 11 sono relativi a familiari dei lavoratori, tra cui anche minorenni.

In Liguria resta alta l'attenzione per il focolaio registrato in un ristorante di Savona dove 8 dipendenti e 60 clienti di un sushi bar sono risultati positivi: 5 le persone ricoverate in ospedale con sintomi lievi ma per isolare il cluster dal 16 luglio scorso sono stati condotti ben 2040 tamponi e poste in quarantena 1650 persone. "Abbiamo dimostrato la grande capacità del sistema sanitario ligure" sottolinea il governatore Giovanni Toti.

In Toscana sono 11 i nuovi casi registrati a Firenze (4), Prato (1), Pistoia (2), Lucca (3), Grosseto (1). Complessivamente, 321 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 14 (1 in meno rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

In Abruzzo registrati 4 nuovi casi a Pescara e Chieti mentre salgono a 11 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 100 (-5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Campania sono 6 i casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. L'indice Rt scende -di poco- sotto l'1 e il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, pone il problema dei controlli nelle località turistiche della regione: "Dobbiamo essere più rigorosi di altri territori se vogliamo difendere il livello di sicurezza acquisito".

Preoccupazione in Puglia dove a Brindisi una ventina di migranti hanno eluso la quarantena che era stata disposta nel Cara di Restinco. A Foggia accertato un focolaio a San Nicandro Garganico dove al momento risultano positive 5 persone mentre 60 persone sono state poste in isolamento domiciliare. In provincia di Lecce invece ai 5 casi d'importazione da Paesi extracomunitari, si aggiunge un focolaio di 7 casi sviluppati attorno a un sanitario attualmente ricoverato. I nuovi casi positivi a Covid-19 "erano già in isolamento in quanto contatti stretti del caso indice. Complessivamente dal bollettino epidemiologico della Regione risultano 13 nuovi casi e un decesso di un paziente covid registrato a Foggia. I casi attualmente positivi nella regione sono 68, undici risultano le persone ricoverate nei reparti.

Ci sono tre nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, due nella provincia di Nuoro e uno nel sassarese. Invariato il numero delle persone ricoverate in ospedale, 7 in tutto e nessuno in terapia intensiva, 9 (+2) i pazienti in isolamento domiciliare.

In Calabria segnalato un nuovo caso. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Coronavirus, le ultime notizie

L'ufficio regionale dell'Oms per l'Europa si è detto "preoccupato" dal nuovo aumento di casi di coronavirus in alcuni Paesi europei e ha chiesto di restare reattivi e allentare le restrizioni "con attenzione", introducendole nuovamente se necessario. Tra i Paesi che contano un numero signifitivo di infezioni, ci sono anche Israele 256 nuovi casi ogni 100mila abitanti, il Montenegro (207), il Lussemburgo (196), la Bosnia (98), la Serbia (71), la Romania (52) e la Bulgaria (46). La tendenza è in discesa in altri Paesi con un'incidenza notevole di casi: l'Armenia (197), il Kazakistan (128), la Moldavia (82), la Russia (60) e la Svezia (46).