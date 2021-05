Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 24 maggio 2021: 2.490 nuovi casi e 110 morti, la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 24 maggio 2021

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 24 maggio 2021. Sono 2490 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati rispetto a ieri, 110 i morti. Sono i dati della Protezione Civile, diffusi dal Ministero della Salute e che fotografano la situazione Coronavirus in Italia.

Sono invece 107.481 i tamponi effettuati, con un indice positività a 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ieri.

Il bollettino di ieri, domenica 23 maggio, ha fatto registrare un calo dei contagi giornalieri, sotto quota 4mila, e anche dei morti, che sono stati 72, il dato più basso nel 2021. Numeri confortanti mentre l'Italia è in zona gialla e 'spera' di arrivare presto alla zona bianca.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 24 maggio 2021

Attualmente positivi: 276.439

Deceduti: 125.335 (+110)

Dimessi/Guariti: 3.792.898 (+7.032)

Ricoverati: 10.332 (-239)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.382 (-28)

Tamponi: 64.665.967 (+107.481)

Totale casi: 4.194.672 (+2.490, +0,06%)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 249 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri registrati altri 7 morti, che portano il totale a 33.478 dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 35.640 (+19), mentre i dimessi/guariti sono 762.218 (+223).

Sono complessivamente 378 su 11.198 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 13.016. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 8 (5.747 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 282. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 601, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 124 a Palermo, 142 a Catania, 33 a Messina, 18 a Ragusa, 2 a Trapani, 40 a Siracusa, 16 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 2 a Enna.

Sono 26.647 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.219 ricoverati, 194 in terapia intensiva e 25.234 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 305.156, i morti 8.101 su un totale di 339.904 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. "Oggi nel Lazio, su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test, si registrano 292 nuovi casi positivi (-121), i decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1.219 (-36). I guariti 1.263, le terapie intensive sono 194. Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 177". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino odierno sull'andamento di Covid-19 nel Lazio.

Sono 401 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 5.949. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono stati inseriti 28 nuovi decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dall'inizio della pandemia sono 7.102 le persone morte in Campania. I nuovi guariti sono 1.141; il totale dei guariti è 337.994. In Campania sono 83 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 916 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Dall'inizio dell'epidemia da covid, in Emilia-Romagna si sono registrati 382.387 casi di positività, 315 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.208 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Continua intanto la campagna vaccinale, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni e le persone dai 55 anni in su. In Emilia-Romagna, inoltre, anche i 40-49enni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compresi, possono registrarsi on line per la somministrazione del vaccino anti Covid collegandosi al sito internet della Regione. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 2.399.502 dosi; sul totale, 825.439 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 779.943 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 848.599 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.951 (+70 rispetto a ieri), quelle negative 713.992. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +1 terapie intensive, +381 guariti/dimessi e 2 morti.

"Abbiamo superato i 10 milioni di tamponi fatti: nelle ultime 24 ore su 10.429 tamponi abbiamo registrato 150 nuovi positivi per un'incidenza dell'1,44%". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa spiegando che "ad oggi vi sono 845 ricoverati negli ospedali (-12): 749 in area non critica e 96 in terapia intensiva con 2 nuovi decessi". "Siamo primi in Italia - ha ricordato - per numero di vaccini effettuati: ieri ne sono stati fatti 34.339 e per quanto riguarda i 60enni siamo all'80% di vaccinati, per i 50enni siamo al 70%". Ora apriremo posti per vaccinare coloro che hanno un'esenzione ticket per patologia: questo riguarda persone dai 16 anni in su. Inoltre, il 30 maggio arriveranno 454 mila vaccini e quindi possiamo viaggiare a 50mila vaccinazioni al giorno", ha annunciato. "Vedo - ha anticipato - i dati delle prenotazioni dei turisti in Veneto che stanno incrementando decisamente e quindi dico 'venite in Veneto perché rischiata di mancare solo voi...' quest'anno sarà l'anno d'oro".

Numeri della pandemia da Coronavirus ancora in calo in Sardegna. I nuovi casi di positività sono 20, due i decessi, 6.251 i test in più eseguiti. In ospedale restano ricoverati 184 pazienti (+2), 29 (-4) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti in più sono 119. Dei 56.449 casi positivi complessivamente accertati, 14.763 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.139 (+2) a Oristano, 10.818 (+2) a Nuoro, 17.111 (+3) a Sassari.

"Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.064 tamponi molecolari sono stati rilevati 2 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,19%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna non si sono registrati decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 e quelli in altri reparti sono 58". Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

In Toscana sono 245 i nuovi casi di contagiati dal Covid (234 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 239.719 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 222.131 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.851 tamponi molecolari e 1.707 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 3.253 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.949, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 741 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 133 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 77 anni.

Sono 15 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime ore in Abruzzo. E, complessivamente, sono 73.704 dall'inizio dell'emergenza. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.9 per cento. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.I nuovi positivi hanno tra 5 e 86 anni e quelli con età inferiore ai 19 anni sono due, residenti in provincia di Chieti. C'è un nuovo decesso, un uomo della provincia di Teramo, e il bilancio dei morti e sale a 2.469.

Un calo notevole di nuovi casi positivi si registra oggi in Puglia a fronte di una quota di test, in diminuzione rispetto a ieri ma ai livelli soliti nelle giornate del lunedì. In flessione anche i decessi. Notevole l'aumento dei guariti e pertanto decresce in modo consistente anche il numero degli attuali positivi. In calo i ricoverati. Questo il quadro di sintesi del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 4.120 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 71 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Due casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

In Basilicata sono 42 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.049 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino riferito agli ultimi due giorni. I lucani guariti o negativizzati sono 171. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.270 (-126), di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

Nessun decesso e 5 nuovi contagi che portano il totale dei pazienti affetti da Covid 19 in Valle d'Aosta a 11.504 da inizio epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 285, 10 in meno di ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale e 270 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 10.748, + 15 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 127.013, + 113, di cui 31.424 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D'Aosta da inizio emergenza sono 471.

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 831.336 (35.640) (249)

Veneto: 422.074 (11.055) (150)

Campania: 416.366 (71.270) (401)

Emilia-Romagna: 382.387 (18.521) (315)

Piemonte: 358.565 (7.662) (106)

Lazio: 339.904 (26.647) (292)

Puglia: 248.829 (31.769) (71)

Toscana: 239.719 (10.949) (245)

Sicilia: 223.270 (13.016) (378)

Friuli Venezia Giulia: 106.770 (5.233) (2)

Liguria: 102.358 (1.807) (61)

Marche: 102.002 (4.501) (58)

Abruzzo: 73.704 (5.908) (15)

P.A. Bolzano: 72.605 (810) (17)

Calabria: 65.951 (10.894) (70)

Sardegna: 56.449 (13.323) (20)

Umbria: 56.111 (1.946) (10)

P.A. Trento: 45.198 (598) (20)

Basilicata: 26.019 (4.408) (4)

Molise: 13.551 (197) (1)

Valle d'Aosta: 11.504 (285) (5)

Coronavirus, le ultime notizie

Quando potremo smettere di usare la mascherina

Il Green pass sarà un certificato Qr code: "Pronto dall'1 luglio"

"Tre virologi del laboratorio di Wuhan ammalati già a novembre 2019"

La reale efficacia dei vaccini Pfizer e AstraZeneca contro la variante indiana