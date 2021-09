Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 24 settembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, venerdì 24 settembre 2021. Tutti i dati: dai contagi ai decessi passando per le terapie intensive e i bollettini delle singole regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 24 settembre 2021. Intorno alle ore 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Conosceremo l'andamento dei contagi, il numeri dei decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel frattempo saranno le singole Regioni a comunicare i bollettini locali e la mappa dei contagi.

Nel bollettino di ieri, giovedì 23 settembre, sono stati registrati 4.061 nuovi casi e 63 morti, con l'epidemia che sembra iniziare a rallentare, come confermano i dati del Report dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) relativo alla settimana 13- 19 settembre e aggiornato al 22 settembre: indice Rt scende a 0.82, cala anche l'incidenza e la pressione sulle terapie intensive. Inoltre, nessuna Regione è classificata a rischio alto, don solo la Sicilia con parametri sopra la soglia. Se i numeri dovessero continuare a migliorare l'Italia potrebbe tornare totalmente in zona bianca dal 4 ottobre, se non addirittura prima.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di venerdì 24 settembre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 334 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore insieme a due nuovi decessi. I ricoverati sono 348 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno).

Sono 157 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 settembre 2021. Registrati altri 3 morti. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 168. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

Sono 32 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 51 (-2) di cui 3 in terapia intensiva.