Coronavirus, il bollettino di oggi 25 aprile: nuovi casi e morti, i dati Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 25 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni. Scende la curva dei contagi in Veneto

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 25 aprile 2021: nel bollettino di ieri 13.817 contagiati, 322 morti, 17.587 guariti. Incoraggianti i segnali dagli ospedali: meno 85 terapie intensive e meno 469 ricoveri. Da domani lunedì 26 aprile c'è solo la Sardegna in zona rossa. Il resto d'Italia è in zona gialla e arancione (qui tutte le regole). Il coprifuoco non scatterà alle 22 per chi cena al ristorante, assicura il ministro Gelmini. In Veneto scende la curva dei contagi. A Roma città 500 casi. 1.854 i nuovi casi in Campania, dove non ci sono buoni segnali.

Coronavirus, bollettino di oggi domenica 25 aprile 2021

Il bollettino coronavirus di oggi, 25 aprile 2021. Il dato nazionale arriva intorno alle 17 anche oggi.

Casi ieri +13.817(3.949.517 +0,35%)

Guariti ieri +17.587(3.369.048 +0,52%)

Decessi ieri +322(119.021 +0,27%)

Attualmente Positivi ieri -4.095(461.448 -0,88%)

Tamponi molecolari ieri +174.255(44.211.571 +0,40%)

Incidenza molecolari ieri 7,93%(-0.50)

Ricoverati ieri 20971 (-469)

TI ieri 2894 (-85)

Isolamento ieri 437583(-3541)

Covid, i casi regione per regione oggi domenica 25 aprile

I numeri dalle Regioni: nuovi casi, guariti, decessi, ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive e vaccinati.

Cala la curva del contagio in Veneto, che registra 788 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 9 decessi, per un totale di 407.830 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.235 vittime, tra ospedali e case di riposo. I dati ospedalieri sono in miglioramento: nei normali reparti medici sono ricoverati 1.345 pazienti Covid (-5) e 214 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.312 (+93).

Oggi in Puglia, a fronte di 9.617 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.203 casi positivi: 498 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 122 nella provincia BAT, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati, inoltre, registrati 19 decessi.

Nel Lazio 1.185 casi positivi (-81), 19 i decessi (-4) e +1.159 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 500. Sono 169 i pazienti positivi al covid-19 ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui 32 in terapia intensiva.

Sono 1.854 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 17.408 tamponi molecolari. Dei 1.854 nuovi positivi, 575 sono sintomatici o paucisintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 21 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 6.210. I nuovi guariti sono 1.364, il totale dei guariti è 284.587. In Campania sono ricoverati 137 pazienti Covid in terapia intensiva e 1.511 pazienti Covid in reparti di degenza. In aumento in Campania la curva dei contagi. Il rapporto tra positivi registrati oggi (1.854) e tamponi molecolari effettuati (17.408) è del 10,6% rispetto al 9,3% di ieri. 21 i morti per un totale complessivo di 6.210. Calano i ricoverati in terapia intensiva, 137 rispetto ai 140 di ieri mentre aumentano i ricoveri di degenza ordinaria, da 1499 a 1.511

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche 299 nuovi casi Covid, il 12,9% rispetto ai 2.323 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è sostanzialmente stabile rispetto a ieri, quando era stato del 12,5%, con 287 nuovi casi su 2.297 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 96.420.

In Toscana sono 955 su 21.970 test di cui 14.542 tamponi molecolari e 7.428 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari a 4,35% (12,0% sulle prime diagnosi). In aumento il dato complessivo dei casi giornalieri e il tasso di positività.

In Friuli Venezia Giulia 134 casi su 3.600 molecolari (3,72%) e 50 casi su 3.035 test rapidi (1,65%): 184 casi in totale; 323 guariti e 11 decessi.

In Valle d'Aosta c'è stato un morto a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 50 nuovi casi positivi.

Anche ieri non si sono registrati decessi Covid in Basilicata: 166 nuovi contagi a fronte di 1.452 tamponi molecolari processati.

- IN AGGIORNAMENTO -

I nuovi colori delle regioni italiane dal 26 aprile

La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente: