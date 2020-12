Coronavirus, il bollettino di oggi 25 dicembre: la mappa dei casi Covid e i contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 25 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. Come di consueto, dopo le 17, il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i nuovi casi di Covid 19, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Mentre l'Italia vive un Natale blindato, le prime dosi di vaccino anti-Covid sono arrivate in Italia in vista del V-Day del 27 dicembre. Contagi e decessi contiuano ad essere elevati, con il timore di una terza ondata a gennaio: per questo motivo il premier Conte sembra stia valutando l'ipotesi di una nuova zona rossa.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 dicembre 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Ricordiamo che l'Italia sarà tutta zona rossa dal 24 al 27 dicembre, e diventerà arancione tra il 28 e il 30 dicembre.

Sono 29.876 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 409 nuovi casi e 3 decessi (701 in tutto). In totale sono stati eseguiti 466.701 tamponi con un incremento di 3.884 test. Sono invece 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), 43 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793. Sul territorio, dei 29.876 casi positivi complessivamente accertati, 6.678 (+120) sono stati rilevati a Cagliari, 4.828 (+81) nel Sud Sardegna, 2.388 (+101) a Oristano, 5.945 (+35) a Nuoro, 10.037 (+72) a Sassari.

