Coronavirus, il bollettino di oggi 25 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 25 gennaio 2021 sarà pubblicato intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo come di consueto gli aggiornamenti che arrivano via via dalle regioni con i dati dei contagi da Sars-Cov-2.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 24 gennaio registrava 11.629 nuovi contagi (con oltre 216mila tamponi tra molecolari e antigenici) e altri 299 morti. Da ieri in vigore le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza che collocano in zona arancione Lombardia e Sardegna insiema a Calabria, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto. Ricordiamo quindi la suddivisione:

area gialla: Campania, Basilicata, Molise, provincia autonoma di Trento, Toscana;

area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;

area rossa: provincia autonoma di Bolzano, Sicilia.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 25 gennaio 2021

Vaccinati: 104.055 (1.382.893 dosi somministrate*)

*si tratta del 47.6% delle 1.806.675 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna al 25 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Sul fronte dei ritardi, a quanto si apprende, solo a febbraio saranno invece distribuite le dosi mancanti nel lotto previsto questa settimana. Slitta pertanto di un mese il piano per gli over 80, ad oggi sono appena 13.093 i soggetti ultra ottantenni vaccinati non in regime ospedaliero.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area rossa*:

Alto Adige : Rt 1.03 ; 200 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +13

: ; 200 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +13 Sicilia: Rt 1.27;

*Vietati gli spostamenti non essenziali (necessaria l'autocertificazione per uscire di casa). I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito solo l'asperto. Chiusi anche i negozi, tranne parrucchieri e i centri estetici.

Le zone in area arancione**:

Valle d'Aosta : Rt 1.12 ;

: ; Piemonte : Rt 1.04 ;

: ; Lombardia : Rt 0.82 ;

: ; Liguria : Rt 0.99 ;

: ; Veneto : Rt 0.81 ; 533 nuovi casi e 43 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -35

: ; 533 nuovi casi e 43 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -35 Friuli Venezia Giulia : Rt 0.88 ;

: ; Emilia Romagna : Rt 0.97 ;

: ; Marche : Rt 0.98 ; 200 nuovi casi

: ; 200 nuovi casi Umbria : Rt 1.05 ;

: ; Lazio : Rt 0.94 ;

: ; Abruzzo : Rt 1.05 ;

: ; Puglia : Rt 1.08 ;

: ; Calabria : Rt 1.02 ;

: ; Sardegna: Rt 0.95;

**Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Trentino : Rt 0.9 ;

: ; Toscana : Rt 0.98 ; 422 nuovi casi (con tasso di positività in netto aumento). 14 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +25

: ; 422 nuovi casi (con tasso di positività in netto aumento). 14 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3, ricoveri +25 Campania : Rt 0.76 ;

: ; Molise : Rt 1.38 ; 40 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +2

: ; 40 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +2 Basilicata: Rt 1.12; 73 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoverati +5

***Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

Oggi sono attese misure anticontagio da parte dell'Unione Europea che limiterà i viaggi non essenziali. Misure simili a quelle prese dagli Stati Uniti che hanno posto limitazioni ai viaggiatori in arrivo dal Regno Unito e dal Sud Africa così come dal Brasile per limitare il rischio connesso alle varianti identificate. Proprio per via delle varianti il governo potrebbe varare un terzo lockdown nazionale sulla scia dei 20 mila nuovi casi al giorno.

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute del 22 e del 23 gennaio 2021. Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa)

Cosa succederà poi? Occhio al calendario

Il 15 febbraio 2021 scade la chiusura degli impianti da sci mentre dovrà essere valutata la possibile ripresa della mobilità tra le regioni (ovviamente solo tra quelle gialle).

Il 5 marzo 2021 scadono le norme e i divieti stabiliti dal nuovo Dpcm che entrerà in vigore domani, sabato 16 gennaio 2021. Pertanto fino a marzo resteranno chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Sarà inoltre possibile andare a trovare parenti o amici solo una volta al giorno e nel limite di due persone, nella stessa regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

Ultima data per ora certa è quella del 30 aprile 2021 in cui scadrà la proroga dello stato di emergenza grazie al quale il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.

