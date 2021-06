Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 giugno, Draghi: "Pandemia non è finita, vaccino cinese inadeguato"

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 25 giugno 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue ha invitato tutti alla cautela guardando ai dati del Regno Unito dove i contagi sono aumentati del 46 per cento in una settimana mentre la variante delta è diventata predominante: "La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza" ha spiegato il presidente del consiglio riferendo inoltre che il vaccino russo Sputnik non è riuscito ad ottenere l'approvazione dell'Ema mentre il vaccino cinese sarebbe risultato non adeguato ad affrontare la pandemia.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 24 giugno registrava 927 positivi su 188.191 test, 10 decessi, 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2.027 nei reparti ordinari.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 giugno 2021

Nuovi casi: --, ieri 927

Casi testati: --,

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- , ieri 188.191 molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --, ieri 62.309

Ricoverati: --, ieri 2.027

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 328

Deceduti dopo un tampone postivo: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati : 16.947.093 persone pari al 31.3% della popolazione con più di 12 anni, 48.316.875 le dosi somministrate ovvero l'88.5% delle 37.359.811 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.015.142 consegnate da Moderna e dei 10.352.894 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 571mila dosi di cui 305mila prime dosi

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 25 giugno 2021: l'85% degli over 80, il 50% dei settantenni, e il 43% dei sessantenni, il 32% dei cinquantenni, il 19% dei quarantenni, il 15% dei trentenni e il 12% dei ventenni e l'2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta: 2 nuovi casi e nessun decesso. In ospedale resta un solo paziente covid ricoverato non in terapia intensiva, 36 i positivi in isolamento. Passerà in fascia bianca da lunedì 28 giugno

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Coprifuoco dalla mezzanotte, le piscine al chiuso, i centri benessere e le terme restano chiuse fino al 1 luglio.

Le zone in area bianca****:

Piemonte : --, ieri 36 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -6 (17), ricoveri +2 (202).

: --, ieri 36 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -6 (17), ricoveri +2 (202). Liguria :--, ieri 10 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 8, ricoveri 29.

:--, ieri 10 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 8, ricoveri 29. Lombardia : --, ieri 155 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7 (65), ricoveri -29 (321).

: --, ieri 155 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -7 (65), ricoveri -29 (321). Trentino : --, ieri 4 nuovi casi e 7° giorno senza nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 3 , ricoveri 11.

: --, ieri 4 nuovi casi e 7° giorno senza nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti 3 , ricoveri 11. Alto Adige : 4 nuovi casi e nessun decesso da 12 giorni. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (4), ricoveri -2 (4).

: 4 nuovi casi e nessun decesso da 12 giorni. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (4), ricoveri -2 (4). Veneto : 35 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (28), ricoveri -29 (268).

: 35 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (28), ricoveri -29 (268). Friuli Venezia Giulia : --, ieri 24 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti zero, ricoveri 10.

: --, ieri 24 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti zero, ricoveri 10. Emilia Romagna : --, ieri 72 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (30), ricoveri -7 (196). La regione sequenzierà tutti i nuovi casi positivi

: --, ieri 72 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (30), ricoveri -7 (196). La regione sequenzierà tutti i nuovi casi positivi Marche : --, ieri 12 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (6), ricoveri +1 (33).

: --, ieri 12 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (6), ricoveri +1 (33). Toscana : 42 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (27), ricoveri -10 (132).

: 42 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (27), ricoveri -10 (132). Umbria : --, ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -2 (21).

: --, ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -2 (21). Abruzzo : --, ieri 40 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -4 (31).

: --, ieri 40 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -4 (31). Lazio : --, ieri 97 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (74), ricoveri -2 (254).

: --, ieri 97 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (74), ricoveri -2 (254). Molise : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile a zero, ricoveri stabili a zero.

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile a zero, ricoveri stabili a zero. Puglia : --, ieri 42 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (16), ricoveri -5 (165).

: --, ieri 42 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (16), ricoveri -5 (165). Campania : --, ieri 112 nuovi casi e 7 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri -11 (252).

: --, ieri 112 nuovi casi e 7 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri -11 (252). Basilicata : --, ieri 28 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti nessuno, ricoveri - 4 (27).

: --, ieri 28 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti nessuno, ricoveri - 4 (27). Calabria : --, ieri 31 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (9), ricoveri -5 (87).

: --, ieri 31 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (9), ricoveri -5 (87). Sicilia : --, ieri 119 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (27), ricoveri -19 (212).

: --, ieri 119 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (27), ricoveri -19 (212). Sardegna: --, ieri 16 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (5), ricoveri -11 (42).

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università. Restano vietate le docce sia nelle palestre che nelle piscine Le discoteche per ora restano chiuse, o meglio: possono aprire ma soltanto per sfruttare la licenza dei bar e dei ristoranti. Le mascherine restano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Una Circolare di oggi del ministero della Salute diffusa oggi segnala l'aumento di casi associati a varianti Kappa e Delta e raccomanda di rafforzare il tracciamento. Sia Kappa, nota anche come B.1.617.1, sia Delta, chiamato anche B.1.617.2, sono considerati sottotipi di quella che è stata definita variante indiana o B.1.617. La variante Delta è del 40-60 per cento più trasmissibile rispetto alla Alpha(Β.1.1.7) e può essere associata a un rischio più alto di ricoveri per chi è stato vaccinato solo con la prima dose.

Dall'inizio della pandemia allo scorso 31 maggio, le denunce di contagio sul lavoro da Covid-19 segnalate all'Inail sono 175.323, pari a quasi un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 4,2% del totale dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto superiore di sanità.

Il ministro Speranza chiude all'ipotesi di togliere l'obbligo sulle mascherine al chiuso: "L’unico paese che l’ha fatto è stato Israele ma è probabilmente verrà ripristinato l’obbligo". Contro le varianti disposta la quarantena per gli arrivi dalla Gran Bretagna, divieto di ingresso invece dai paesi del subcontinente indiano.

Come va la pandemia

Rimane stabile l'indice Rt in Italia, fermo a 0,69 come la scorsa settimana. Secondo i dati contenuti nella bozza del consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull'andamento dei contagi da coronavirus, continua invece costante la riduzione dell'incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure di contenimento contro il covid. Il dato scende ancora a 11 casi ogni centomila abitanti aggiornato a ieri (rispetto al 16,7 di sette giorni fa). Anche la Valle d'Aosta, l'ultima regione ancora in zona gialla, passerà in fascia bianca da lunedì 28 giugno.

Sono stati individuati, e quindi segnalati, i primi focolai di varianti del virus Sars-CoV-2, in particolare della variante Delta, "con maggiore trasmissibilità e con la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria". Nel Regno Unito i casi di variante indiana sono aumentati del 46 per cento in una settimana. Lo rilevano i nuovi dati di Public Health England (Phe), che indicano 35.204 nuovi casi della variante dalla scorsa settimana, per un totale di 111.157, pari appunto ad un incremento del 46%. Circa 42 di questi casi appartengono alla cosiddetta variante Delta +, che si diffonde ancora più facilmente e sembra essere più resistente alle terapie. Ma se ora la variante Delta rappresenta circa il 95% dei nuovi casi sequenziati nel Regno Unito, secondo Phe le vaccinazioni continuano ad avere un "effetto cruciale sui ricoveri in ospedale e sui decessi". Nella settimana che si è conclusa il 21 giugno, i nuovi ricoveri sono stati 514. In 304 casi si trattava di persone non vaccinate. Phe ha anche segnalato la presenza di un'ulteriore variante, la Lambda, designata come variante sotto indagine. Finora ne sono stati identificati nel Regno Unito sei casi, tutti legati a viaggi all'estero.

In Russia torna il "gelo": nelle ultime 24 ore sono 20.393 i nuovi casi di Covid, 601 i decessi legati alla malattia: il dato dei contagi riporta il Paese ai livelli del 22 gennaio. Il numero dei decessi è invece il piu' alto da dicembre 2020.