L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 25 luglio 2020. Dopo le ore 17 il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi casi, i decessi, i pazienti ricoverati e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

La Lombardia, che continua ad essere la Regione più colpita, oggi è stata travolta dall'inchiesta su una fornitura di camici ospedalieri, con il governatore Attilio Fontana che è finito tra gli indagati. Intanto preoccupa la situazione migranti: l'hotspot di Lampedusa è al collasso e un nuovo arrivo è atteso a Pozzallo, con il sindaco che ha chiesto subito un test Covid per le 108 persone presenti sull'imbarcazione. L'epidemia continua a "correre" nel resto del mondo: nelle ultime 24 ore sono oltre 2mila i decessi registrati tra Stati Uniti e Brasile.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 25 luglio 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, i dati regione per regione

Oggi nel Lazio "abbiamo 19 casi e un decesso. Di questi 5 sono casi di importazione: 2 casi di nazionalità del Bangladesh, 2 casi da Pakistan e 1 caso da Ucraina". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D'Amato, facendo il punto sull'epidemia di Covid-19. In particolare, nella Asl Roma 1 dei 2 nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e riguardano un uomo individuato al test sierologico, un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Fatebenefratelli-Isola Tiberina ed un terzo caso di un uomo ora trasferito allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato, un uomo e una donna del World Food Programme di nazionalità Pakistana per i quali è stata avviata l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 dei cinque nuovi casi nelle ultime 24h due riguardano uomini segnalati dal medico di medicina generale e gli altri tre sono uomini individuati in fase di pre-ospedalizzazione uno all'Umberto I, uno a Bracciano e uno al San Pietro.

Scende leggermente oggi in Puglia il dato dei nuovi casi positivi al Coronavirus: sono otto rispetto ai tredici di ieri. Cala leggermente anche il numero di test: sono 1843 rispetto ai 1901 di ieri. E' quanto si rileva nel bollettino epidemiologico quotidiano diffuso dalla Regione sul Covid-19 (coronavirus). Non sono stati registrati decessi (ieri uno). Il dato complessivo dei morti rimane attestato a 549. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 227.533 test. Sono 3961 i pazienti guariti e 77 i casi attualmente positivi (+10), dei quali 16 ricoverati (+5) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4586 così suddivisi: 1.502 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1180 nella provincia di Foggia; 540 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Una persona guarita e due casi positivi sospetti in attesa di conferma: questo l'aggiornamento del bollettino sanitario in Basilicata. La persona guarita è un lucano che era in isolamento domiciliare. I casi sospetti si riferiscono a uno straniero domiciliato in Basilicata, ora in isolamento, e ad uno dei 38 migranti risultati positivi: per entrambi si è in attesa di conferma. I dati del bollettino della task force regionale riguardano solo ed esclusivamente i lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono diventati 2 (-1), in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 373 (+1) e quelle decedute 28. Vengono conteggiati a parte gli stranieri contagiati presenti nella regione lucana: due donne straniere provenienti dalla Moldavia, entrambe ricoverate a Potenza nel reparto di malattie infettive; altri quattro stranieri in isolamento domiciliare, di cui una in attesa di conferma; 38 migranti ospitati nei centri di accoglienza di cui 37 bengalesi, tutti in quarantena obbligatoria, e uno dei quali in attesa di conferma. Inoltre nel bollettino non vengono conteggiati due lucani, in isolamento domiciliare in Basilicata, con tampone effettuato rispettivamente in Emilia Romagna e in Puglia. Integrando tutti i dati, i casi attuali sono 48 (44 sono stranieri), di cui due persone in ospedale per Covid19 ma nessuna in terapia intensiva e 46 in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati esaminati 45.706 tamponi, di cui 45.139 risultati negativi. Quanto alle percentuali, sul totale dei test i positivi sono sempre l'1 per cento mentre il tasso di letalità è del 6,9%, più basso sia rispetto alla media del Sud Italia (9,7%) sia a quella nazionale (14,3%).

Coronavirus, le ultime notizie