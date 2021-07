Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 25 luglio 2021: i nuovi casi e le vittime regione per regione

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 25 luglio 2021, con i nuovi dati sui contagi, i ricoveri negli ospedali, le vittime e i pazienti guariti, è atteso intorno alle ore 17. Preoccupa l'avanzata della variante Delta, ex indiana, più contagiosa e virulenta: nel bollettino di ieri sono stati registrati 5.410 nuovi casi, su 258.929 tamponi tra molecolari e antigenici, e 5 vittime, con un aumento dei ricoveri.

Giovedì sera è arrivato il via libera al nuovo decreto covid che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, rivede i parametri per i cambi di colore delle regioni e rende il green pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto per bar e ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri, stadi e concerti. Stando al monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità sull'andamento dell'epidemia, relativo al periodo 12-18 luglio, l'indice Rt è salito a 1,26. Sono 19 le regioni a rischio moderato e due a basso rischio (Basilicata e Valle d'Aosta). Nessuna regione si trova sopra la soglia critica sia nelle terapie intensive che nei ricoveri ordinari.

Il bollettino coronavirus di oggi domenica 25 luglio

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 25 luglio 2021 e la tabella della Protezione civile. Di seguito il dato nazionale e i numeri odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni.

Attualmente positivi: 62.523, dato di ieri

Deceduti: 127.942 dall'inizio dell'epidemia (+5 ieri)

Dimessi/guariti: 4.122.208 (+1.362 ieri)

Ricoverati con sintomi: 1.340 (+36 ieri)

In terapia intensiva: 172 (+17 ieri)

Tamponi: 258.929 ieri

Totale casi: 4.312.673

I casi di coronavirus regione per regione

In attesa dell'aggiornamento nazionale sulla situazione epidemiologica in Italia, ecco i dati sui nuovi casi e i ricoveri dalle regioni.

Regioni - totale casi, attuali e incremento (dati del 24 luglio)