Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 25 marzo 2021: i nuovi casi regione per regione

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi giovedì 25 marzo 2021. Ieri sono stati registrati 21.267 nuovi casi su 363.767. Un numero ancora molto elevato, ma il picco potrebbe essere alle spalle: tra lunedì e mercoledì i casi accertati sono stati infatti 53.878 contro i 58.722 della settimana precedente. Si osserva dunque un leggero calo, ma è ancora presto per parlare di discesa.

Continua purtroppo ad aumentare la pressione sugli ospedali: in totale sono 3.588 i pazienti in area critica (+42) cui si aggiungono 28.438 ricoverati in altri reparti (+379 nell'ultimo bollettino). I decessi sono stati 460.

A livello nazionale, si legge nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, entrambe le soglie di allerta di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (oltre il 40%) e in terapia intensiva (sopra il 30%) sono superate: rispettivamente 43% e 39%. La soglia d'allarme è stata superata in 10 e 12 Regioni rispettivamente per l'area medica e per le terapie intensive.

Coronavirus: il bollettino di oggi 25 marzo 2021

Nuovi casi:

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale Dimessi/Guariti:

I bollettini regionali di giovedì 25 marzo

Sono 1.861 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto su 45mila tamponi effettuati. I decessi sono stati 25, 33 i nuovi ricoveri in ospedale per un totale di quasi 2100 posti letto occupati, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 277 pazienti (+10).

In Toscana sono stati registrati 1.518 nuovi casi su 24.739 test di cui 16.101 tamponi molecolari e 8.638 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (13,9% sulle prime diagnosi). Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel posto il governatore ha aggiunto che ieri sono stati somministrati oltre 18mila vaccini, "di cui 13mila alle persone con più di 80 anni".

Numeri simili a quelli di ieri nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 621 nuovi contagi con 3.162 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Ieri i casi erano 632 con 3.250 test. Il servizio Sanita' della Regione comunica che sono stati testati 5.697 tamponi: 3.162 nel percorso nuove diagnosi (2.182 tamponi molecolari e 980 nello screening con percorso antigenico) e 2.535 nel percorso guariti.

In Basilicata sono 110 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (105 riguardano residenti), su un totale di 1.169 tamponi molecolari, e zero decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 50 di cui 21 a Melfi. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Pisticci (18) e Potenza (14). Aumentano le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sono 171 (+9).