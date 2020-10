Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 25 ottobre: i nuovi casi e la mappa dei focolai

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino Covid di oggi domenica 25 ottobre 2020. Il dato nazionale del Ministero della Salute arriva intorno alle cinque di pomeriggio. Nel corso della giornata dalle Regioni i dati sul contagio a livello locale. Ieri in Italia si sono sfiorati i 20mila casi, e sono più di 200.000 le persone attualmente positive al coronavirus. Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani. Il virus corre: 1.863 casi in Toscana in più rispetto a ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 25 ottobre 2020​​

Il bollettino coronavirus di oggi, domenica 25 ottobre 2020:

Bollettino oggi: i dati regione per regione

Ecco il bollettino di oggi, domenica 25 ottobre, dalle Regioni, in costante aggiornamento:

In Toscana sono 31.290 i casi di positività al coronavirus, 1.863 in più rispetto a ieri (1.569 identificati in corso di tracciamento e 294 da attività di screening). I nuovi casi sono il 6,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,7% e raggiungono quota 12.708 (40,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.000.835, 13.811 in più rispetto a ieri. Sono 8.781 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.308 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 17.320, +10,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 825 (98 in più rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (24 in più). Purtroppo, oggi si registrano 14 nuovi decessi:

Allo Spallanzani di Roma in questo momento sono ricoverati 231 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 39 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina, 25 ottobre, 959.

Bollettino coronavirus Veneto: si conferma il trend in aumento dei casi di positività al Sars-Cov-2: oggi si registrano 974 nuovi casi di contagio in Veneto, 118 dei quali in provincia di Venezia. Nel territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 2502 (la maggior parte dei quali asintomatici, circa il 97%), mentre in regione il numero ha toccato quota 16.972. Nel nostro territorio si registra 1 decesso. Come si vede la percentuale delle persone che hanno sintomi resta molto bassa, ma è fondamentale contenere la diffusione del contagio per limitare il numero di pazienti che necessitano di cure ospedaliere: un numero che, seppur lentamente, continua a salire. Sono attualmente 741 i pazienti in cura negli ospedali veneti.

Il bollettino delle Marche: sono 3387 i tamponi testati nelle ultime 24 ore nella Regione Marche, 521 i positivi: 133 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 93 in provincia di Fermo, 138 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (84 casi rilevati), contatti in setting domestico (118 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (131 casi rilevati), 9 casi registrati nel setting lavorativo, 1 rientro dall'Albania, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati), 5 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (22 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 132 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Rallenta dopo giorni l'incremento giornaliero dei nuovi positivi in Umbria, oggi 463 contro i 525 di ieri, 7,295 totali. Questo a fronte di 3.397 tamponi analizzati (ieri 3.913). Aumentano i ricoverati in ospedale, da 228 a 244, 29 dei quali (ieri erano 25) in terapia intensiva. Registrati altri tre morti, ora 105, e 86 guariti, 2.790. Con gli attualmente positivi che passano da 4.026 a 4.400.