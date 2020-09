Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 25 settembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 24 settembre registrava 1.786 i nuovi casi a fronte di un nuovo record di tamponi 108.019 (5mila in più rispetto a ieri). 23 i nuovi decessi, mentre aumentano ricoveri (+73) e pazienti critici (+2). Tre le regioni sopra quota 200 casi (Veneto, Lombardia e Lazio), 195 i casi in Campania.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 settembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Allerta massima in Campania dove oggi si registrano 253 casi su 7600 tamponi (3,38%). 25 i pazienti ricoverati in terapia intensiva su oltre 14mila positivi. " Da qui a metà ottobre la situazione sarà delicata" ha detto il governatore De Luca che ha preventivato la possibilità di un lockdown regionale. "Abbiamo il doppio dei contagi del 25 marzo e da qui al 21 ottobre è previsto un incremento di 5000 contagi".

Qui di seguito i dati dalle altre regioni:

In Veneto sono 196 nuovi casi. Purtroppo si registrano anche 4 decessi, con il totale a 2.173. I casi attuali di positività sono 3.336 (+64), le persone in isolamento fiduciario sono 9.051, di cui 200 positivi. sempre stabile la situazione negli ospedali, con 192 ricoverati nei reparti non critici (-6) di cui i positivi sono 140 (-4), e 24 nelle terapie intensive (+2) con 19 positivi (+2).

In Alto Adige sono stati registrati 52 nuovi casi positivi su 2.698 tamponi. Sono saliti in un giorno da 20 a 26 i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre la terapia intensiva resta vuota. Sono invece 1.596 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 52 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

In Toscana sono 139 i nuovi positivi identificati da 7.245 tamponi. L'età media dei 139 casi odierni è di 38 anni circa e il 74% è risultato asintomatico. Quattro casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (2 Sicilia, 1 Sardegna). Il 63% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Gli attualmente positivi sono oggi 3.261, i ricoverati sono 111 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni.

Nelle Marche sono 33 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 887 nuove diagnosi: 8 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Pesaro Urbino, 9 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 7 contatti stretti di casi positivi, 11 casi in ambito domestico, 10 soggetti sintomatici, 1 caso rilevato dallo screening lavorativo realizzato in ambito scolastico e 4 casi in fase di verifica.

In Umbria accertati altri 23 casi su 1.861 tamponi mentre si registrano due ricoverati in più per il Covid negli ospedali umbri, passati da 33 a 35, tre dei quali (stabili) in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono quindi saliti da 480 a 490.

In Abruzzo si sono registrati 51 contagi su 1626 tamponi, con 20 casi nel teramano, 11 a Pescara, 10 a L'Aquila e 8 a Chieti. 5 i pazienti in terapia intensiva (5, uno in piu' rispetto a ieri), 8 i nuovi ricoverati in ospedale (per un totale di 58). Non diversa la situazione sul fronte delle persone in isolamento domiciliare che sono oggi 754 (+38). Gli attualmente positivi sono 817 (+47 rispetto a ieri).

In Campania c'è tensione a Benevento dove sono stati rilevati 6 ospiti di un centro di accoglienza per migranti e tra la popolazione del quartiere si è diffusa la paura dopo il tentativo di fuga di due ospiti che, annodando delle lenzuola, hanno cercato di calarsi dalle finestre del primo piano della dell'edificio.

Aumentano i casi in Puglia: in tutto le nuove positive al Covid sono 90. La provincia di Foggia prima per numero di contagi da coronavirus nella giornata di ieri, con i suoi 36 casi, conta 64 pazienti positivi al Covid ricoverati nei reparti del Policlinico Riuniti di Foggia. Nello specifico 9 si trovano in terapia intensiva. 23 i nuovi positivi a Bari dove è stato registrato 1 decesso. 2 i positivi in provincia di Brindisi, 17 nella Bat, 9 in provincia di Lecce, 3 Taranto. In provincia di Lecce 91 dei 140 cittadini attualmente positivi al covid hanno contratto l'infezione all'estero.

In Basilicata 13 degli 850 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Sono 133 "i lucani attualmente positivi". I ricoverati negli ospedali sono 14: sette al "San Carlo" di Potenza e sette (uno dei quali in terapia intensiva) al "Madonna delle Grazie" di Matera.

In Sicilia sono 47 i positivi tra i militari facenti parte dell'equipaggio della nave 'Margottini' ormeggiata ad Augusta per una sosta logistica , mentre altri quattro contagi sono emersi tra i componenti dello staff dell'Operazione Irini. Lo precisa un comunicato dell'operazione messa in atto dalla forza navale dell'Unione europea nel Mediterraneo.

Coronavirus, i casi nelle scuole

Sono quasi 550 le scuole coinvolte da sospensioni di lezioni causa covid su 8mila istituti e 30mila plessi scolastici. 47 i focolai accertati e 43 volte non sono stati trovati contatti positivi. Gli altri casi sono in attesa. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia , l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto è l'altro personale. I dati raccolti in un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto dalla riapertura della scuola notizie e le ordinanze dei sindaci.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

La Germania sconsiglia i viaggi all'estero per l'autunno e l'inverno, alla luce dell'aumento dei casi di coronavirus. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha sottolineato che l'aumento dei casi in Germania è iniziato proprio con i ritorni dalle vacanze all'estero: "Si potrebbe imparare qualcosa da questo", ha aggiunto, sottolineando che nelle regioni a rischio vengono sconsigliati dal governo "viaggi non necessari" e quindi ovviamente anche quelli per le ferie.

Intanto in Spagna sono più di un milione le persone coinvolte dalle misure di lockdown imposte dalla comunità autonoma di Madrid che ha deciso di estendere le zone rosse. Lo ha annunciato il vice ministro della Salute di Madrid Antonio Zapatero, aggiungendo che ''è consigliabile lavorare da casa e gli ingressi scaglionati'', nel rispetto del distanziamento sociale.