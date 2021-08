Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 26 agosto 2021: 7.221 casi e 43 morti. I contagi regione per regione

Sostanzialmente stabile l'andamento dei nuovi positivi. In lieve aumento i ricoverati con sintomi, +36, e i pazienti in terapia intensiva, +4

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 26 agosto 2021 fa registrare 7.221 nuovi casi su circa 220mila tamponi e 43 decessi. Ieri i contagi erano stati 7.548, mentre i test analizzati 244.420. In lieve aumento i ricoverati con sintomi, +36, e i pazienti in terapia intensiva, +4. Le persone attualmente positive al virus sono 137.057, con un incremento di 1.333.

Rispetto alle ultime due settimane c'è stato un lieve peggioramento, ma siamo sostanzialmente in una situazione di plateau.

Casi tra lunedì e giovedì.

questa settimana: 25.013

scorsa settimana: 23.369

due settimane fa: 24.074

E a partire da lunedì 30 agosto due regioni potrebbero tingersi di giallo. Sicilia e Sardegna rischiano infatti seriamente il primo cambio di colore, considerando che tutta Italia è in zona bianca dalla fine di giugno, a causa del peggioramento della situazione epidemiologica. L'Iss baserà la propria decisione sui dati settimanali, con un occhio però ai numeri pubblicati quotidianamente da Agenas.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 26 agosto 2021

E veniamo ai dati di oggi. In basso, non appena disponibile, anche la tabella con i numeri del ministero della Salute.

Nuovi casi: 7.221 (ieri 7.548)

Totale casi: 4.509.611

Tamponi (antigenici e molecolari): 220.872

Attualmente positivi: 137.057, +1.333

Ricoverati con sintomi: +36, totale 4.059

Ricoverati in Terapia Intensiva: +4, totale 503

Ingressi in terapia intensiva: 38

Deceduti dopo Covid test positivo: 43

Totale deceduti: 128.957

Totale Dimessi/Guariti: 4.243.597, +5.839

Bollettino coronavirus: i nuovi casi regione per regione

In Veneto sono 719 nuovi positivi per un totale di 451.830 dall'inizio dell'epidemia. Solo una persona è deceduta per Covid nelle ultime 24 ore. L'aumento dei casi è dovuto anche ad un cluster scoppiato nel trevigiano riconducibile a turisti rientrati dai balcani. I contagiati sono più di 200.

In Emilia-Romagna sono di nuovo in aumento i casi di coronavirus: oggi se ne contano 561 (ieri erano 412), ma le vittime sono in calo: i decessi sono tre contro i sette di ieri. I 561 nuovi casi sono stati riscontrati a fronte di oltre 25.000 tamponi, quindi con un tasso di positività del 2,2% (ieri era all'1,5%). Intanto calano i ricoveri (-7), anche in terapia intensiva, aumentano i guariti (+418)

Sono 677 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus in Toscana, lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 11.752, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 440 (21 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (3 in più). Registrati 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 61,5 anni (a Firenze e Pistoia).

Sono 164 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Umbria, dove diventano così 61.274 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In leggero aumento il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 1.788 (+16), mentre nei 'Covid Hospital' umbri restano stabili il totale dei ricoverati (62) e il numero di quelli in terapia intensiva (8).

Sono 98 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi. Sono 78 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2112 (-32 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Oggi nel Lazio si registrano 582 nuovi casi positivi (+140) e sono 5 i decessi (+1). I ricoverati sono 508 (-8), le terapie intensive sono 67 (+1), i guariti sono 713. I casi a Roma città sono a quota 287. Stabili ricoveri e terapie intensive.

Sono 284 i nuovi casi Covid registrati in Puglia con un tasso di positività del 2,11%. Scendono a 4.547 le persone attualmente positive (ieri erano 4.550). I ricoverati salgono a quota 252 (+10) rispetto a ieri, di cui 228 in reparti non critici (+11) e 24 nelle terapie intensive (-1).

In Sardegna si registrano oggi 424 ulteriori casi sulla base di 3255 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8044 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 228 (+ 3 rispetto a ieri).