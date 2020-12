Coronavirus, il bollettino di oggi 26 dicembre: la mappa dei casi Covid e i contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 26 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 26 dicembre 2020. Come di consueto, dopo le 17, il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i nuovi casi di Covid 19, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Il bollettino di ieri ha fatto registrare un aumento dei contagi, mentre sale l'attesa per il V-Day di domani, quando verranno somministrate le prime dosi di vaccino. Intanto in Gran Bretagna è in fase di studio un farmaco che potrebbe dare l'immunità per un periodo tra i 6 e i 12 mesi.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione​

In attesa di conoscere i dati del bollettino di oggi, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. Ricordiamo che l'Italia sarà tutta zona rossa dal 24 al 27 dicembre, e diventerà arancione tra il 28 e il 30 dicembre.

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 2.523 positivi al Covid 19, i morti sono stati 33. A comunicarlo, il presidente della Regione Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1797 tamponi, 206 i nuovi positivi (24 in provincia di Macerata, 83 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Ascoli Piceno). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche.

