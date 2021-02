Coronavirus, il bollettino di oggi 26 febbraio 2021: i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 26 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 26 febbraio 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto in base al report dell'Istituto superiore di sanità sono tre le regioni che potrebbero essere destinarie dell'ordinanza "cambia colori" del ministro Speranza con Lombardia, Piemonte e Marche in predicato di entrare in zona arancione da lunedì prossimo. Zona rossa invece per la Basilicata e Molise, quest'ultima per espressa richiesta delle autorità regionali alle prese con la necessità di dover spostare fuori regione i pazienti Covid per la saturazione degli ospedali. A livello nazionale l'epidemia risulta stabile con l'indice Rt fermo allo 0.99 ma con un range di confidenza già superiore a 1.

A Palazzo Chigi Draghi vede Speranza, Patuanelli, Franceschini, Gelmini per fare il punto sul nuovo Dpcm che, nelle prossime ore o al più tardi domani, verrà inviato alle Regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 25 febbraio registrava un rapido incremento dei contagiati con 19.886 nuovi casi su 187437 tamponi molecolari (9.67% positivi) e 256267 test rapidi (0.67% positivi). Oltre 300 i morti mentre sono 12.853 i pazienti che hanno superato l'infezione nelle ultime 24 ore. Brutta impennata dei contaggi in Lombardia (oltre 4mila casi) con un boom di casi nel milanese. Rapida crescita dei casi anche in Campania da due giorni oltre quota 2mila casi giornalieri. Record da inizio gennaio anche per l'Emilia Romagna complice soprattutto i focolai nelle province di Bologna (455 nuovi casi,), Modena (379) e Rimini (289).

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 26 febbraio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 19.886)

Casi testati: -- (ieri 104.200)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 443.704) molecolari: -- (ieri 187437 di cui 18135 positivi pari al 9.67%) rapidi: -- (ieri 256267 di cui 1736 positivi pari al 0.67%)

Attualmente positivi: -- (ieri 396.143, +6710)

Ricoverati: -- (ieri 18.257, +40)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.168, +11, 178 nuovi )

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 96.974)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.375.318, +12853 )

Vaccinati: 1.362.859 (3.950.725 dosi somministrate*)

*si tratta del 76% delle 3.905.460 dosi consegnate da Pfizer e delle 244.600 consegnate da Moderna al 19 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 466mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.048.800 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni: 48mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 81mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Di seguito le zone in area arancione**:

Liguria : Rt 0.94 -

: Rt 0.94 - Alto Adige : Rt 0.92 - 350 nuovi casi e 7decessi. 427 i pazienti covid, 40 in Ti. Lockdown prolungato fino al 14 marzo

: Rt 0.92 - 350 nuovi casi e 7decessi. 427 i pazienti covid, 40 in Ti. Trentino : Rt 1.07 -

: Rt 1.07 - Emilia Romagna : Rt 1.1 -

: Rt 1.1 - Toscana : Rt 1.19 - 1.254 nuovi casi e 22 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri -5

: Rt 1.19 - 1.254 nuovi casi e 22 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri -5 Umbria : Rt 1.07 -

: Rt 1.07 - Abruzzo : Rt 1.13 -

: Rt 1.13 - Campania : Rt 1.04 - Chiuse tutte le scuole da lunedì

: Rt 1.04 - Molise: Rt 1.11 - 130 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -11. Passerà da lunedì in zona rossa

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : Rt 0.94 -

: Rt 0.94 - Piemonte : Rt 1.02 - Passerà da lunedì in zona arancione

: Rt 1.02 - Lombardia : Rt 0.82 -. Passerà da lunedì in zona arancione

: Rt 0.82 -. Veneto : Rt 0.97 - 1.174 nuovi casi e 23 decessi. 1.331 i pazienti covid ricoverati (-3) di cui 134 in terapia intensiva (stabile).

: Rt 0.97 - 1.174 nuovi casi e 23 decessi. 1.331 i pazienti covid ricoverati (-3) di cui 134 in terapia intensiva (stabile). Friuli Venezia Giulia : Rt 0.83 -

: Rt 0.83 - Marche : Rt 0.98 - 686 nuovi casi. Passerà da lunedì in zona arancione

: Rt 0.98 - 686 nuovi casi. Lazio : Rt 0.94 -

: Rt 0.94 - Puglia : Rt 0.95 -

: Rt 0.95 - Calabria : Rt 1.01 -

: Rt 1.01 - Basilicata : Rt 1.51 - 90 nuovi casi. Negli ospedali 87 pazienti covid: ti +2, ricoveri -3. Passerà da lunedì in zona rossa

: Rt 1.51 - 90 nuovi casi. Negli ospedali 87 pazienti covid: ti +2, ricoveri -3. Sicilia : Rt 0.71 -

: Rt 0.71 - Sardegna: Rt 0.68 - Ha dati validi per passare in area bianca

***Che cosa si può fare in zona gilalla.

Fino al 27 marzo la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute.? Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).