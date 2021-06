Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 26 giugno 2021: le contromisure per evitare il lockdown

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 26 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 26 giugno 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto cresce la preoccupazione per i focolai di variante delta: se in Italia si pensa a zone rosse locali per contrastare la diffusione dei contagi in Australia è l'intera città di Sydney a finire in lockdown per due settimane dopo la scoperta di 80 casi su 5 milioni di abitanti. Ieri il centro per il controllo delle malattie europeo (Ecdc) ha auspicato che i governi prendano misure più forti di contrasto, aumentando tracciamento, sequenziamento e introducendo l'obbligo di tampone e quarantena per chi viaggi da e per territori ad alta incidenza di variante delta, sulla falsa riga di quanto già fatto dall'Italia con l'Inghilterra. Ma ora potrebbe capitare anche a noi.

Nel frattampo l'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 25 giugno registrava un ulteriore contrazione dell'epidemia con 753 nuovi casi e 56 decessi di cui 21 relativi a ricalcoli di alcune regioni. Sono 306 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (- 22 e con 8 ingressi giornalieri), 1.899 i ricoverati nei reparti ospedalieri (-128). Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ultima ordinanza che porta anche l'ultima Regione, la Valle d'Aosta, in zona bianca.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 26 giugno 2021

Nuovi casi: --, ieri 753

Casi testati: --, ieri 42411

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 192.541 molecolari: --, ieri 76542 di cui 706 positivi pari al 0.92% rapidi: --, ieri 115999 di cui 45 positivi

Attualmente positivi: --, ieri 60.235

Ricoverati: --, ieri 1.899

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 306 di cui 8 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --, ieri 127.418

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --, ieri 4.256.451

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri 4.068.798

Vaccinati : 17.284.028 persone pari al 32% della popolazione con più di 12 anni, 48.933.081 le dosi somministrate ovvero l'89.5% delle 37.359.811 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.015.142 consegnate da Moderna e dei 10.352.894 vaccini AstraZeneca e 1.885.606 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 585mila dosi di cui 323mila prime dosi

: 17.284.028 persone pari al 32% della popolazione con più di 12 anni, 48.933.081 le dosi somministrate ovvero l'89.5% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 585mila dosi di cui 323mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 26 giugno 2021: l'85% degli over 80, il 51% dei settantenni, e il 44% dei sessantenni, il 33% dei cinquantenni, il 19% dei quarantenni, il 15% dei trentenni e il 13% dei ventenni e l'2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Ecco gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta: --, ieri 5 nuovi casi e nessun decesso. In ospedale resta un solo paziente covid ricoverato non in terapia intensiva, 36 i positivi in isolamento. Passerà in fascia bianca da lunedì 28 giugno

Le zone in area bianca****:

Piemonte : --, ieri 35 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (16), ricoveri -7 (195).

: --, ieri 35 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (16), ricoveri -7 (195). Liguria : --, ieri 6 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (8), ricoveri +1 (30).

: --, ieri 6 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (8), ricoveri +1 (30). Lombardia : --, ieri 134 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (63), ricoveri -23 (298).

: --, ieri 134 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (63), ricoveri -23 (298). Trentino : --, ieri 6 nuovi casi e ottavo giorno senza nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3) , ricoveri -3 (8).

: --, ieri 6 nuovi casi e ottavo giorno senza nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3) , ricoveri -3 (8). Alto Adige : 9 nuovi casi e nessun decesso da 13 giorni. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri +2 (6).

: 9 nuovi casi e nessun decesso da 13 giorni. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri +2 (6). Veneto : 38 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (27), ricoveri -3 (256).

: 38 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (27), ricoveri -3 (256). Friuli Venezia Giulia : --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri +3 (13), rimangono vuote le terapie intensive.

: --, ieri 20 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri +3 (13), rimangono vuote le terapie intensive. Emilia Romagna : --, ieri 57 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (29), ricoveri -8 (188). La regione sequenzierà tutti i nuovi casi positivi

: --, ieri 57 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (29), ricoveri -8 (188). La regione sequenzierà tutti i nuovi casi positivi Marche : --, ieri 13 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -3 (30).

: --, ieri 13 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -3 (30). Toscana : 52 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1(28), ricoveri -8 (124).

: 52 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1(28), ricoveri -8 (124). Umbria : --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (3), ricoveri -2 (21).

: --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (3), ricoveri -2 (21). Abruzzo : --, ieri 19 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri -3 (28).

: --, ieri 19 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri -3 (28). Lazio : --, ieri 91 nuovi casi (62 a Roma) e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -10 (64), ricoveri -30 (224). Incidenza a 12 casi ogni 100mila abitanti, Rt 0.66. Senza 100mila dosi di Pfizer slitteranno di una settimana le prenotazioni di luglio.

: --, ieri 91 nuovi casi (62 a Roma) e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -10 (64), ricoveri -30 (224). Incidenza a 12 casi ogni 100mila abitanti, Rt 0.66. Senza 100mila dosi di Pfizer slitteranno di una settimana le prenotazioni di luglio. Molise : --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (8), vuote le terapie intensive

: --, ieri 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (8), vuote le terapie intensive Puglia : --, ieri 68 nuovi casi e 22 decessi (18 da ricalcoli). Saldo ospedalizzati: -14 (167), ieri Ti stabile (16), ricoveri -5 (165).

: --, ieri 68 nuovi casi e 22 decessi (18 da ricalcoli). Saldo ospedalizzati: -14 (167), ieri Ti stabile (16), ricoveri -5 (165). Campania : --, ieri 77 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri -12 (240). Il Governatore De Luca ha denunciato come a Napoli nella Asl 1 un terzo residenti non ha aderito alla campagna vaccinale: "Su 839mila cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317mila mancate adesioni".

: --, ieri 77 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (20), ricoveri -12 (240). Il Governatore De Luca ha denunciato come a Napoli nella Asl 1 un terzo residenti non ha aderito alla campagna vaccinale: "Su 839mila cittadini residenti e vaccinabili vi sono 317mila mancate adesioni". Basilicata : --, ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri - 2 (25), nessuno in terapia intensiva

: --, ieri 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri - 2 (25), nessuno in terapia intensiva Calabria : --, ieri 39 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (7), ricoveri -6 (81).

: --, ieri 39 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (7), ricoveri -6 (81). Sicilia : --, ieri 67 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4 (23), ricoveri -19 (175).

: --, ieri 67 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4 (23), ricoveri -19 (175). Sardegna: --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (4), ricoveri -2 (40).

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Una Circolare di oggi del ministero della Salute diffusa oggi segnala l'aumento di casi associati a varianti Kappa e Delta e raccomanda di rafforzare il tracciamento. Sia Kappa, nota anche come B.1.617.1, sia Delta, chiamato anche B.1.617.2, sono considerati sottotipi di quella che è stata definita variante indiana o B.1.617. La variante Delta è del 40-60 per cento più trasmissibile rispetto alla Alpha(Β.1.1.7) e può essere associata a un rischio più alto di ricoveri per chi è stato vaccinato solo con la prima dose.

Il Cts ha dato parere favorevole alla riaperture delle discoteche, ma i balli saranno consentiti solo all'aperto e l'accesso solo con green pass.

Come va la pandemia

Rimane stabile l'indice Rt in Italia, fermo a 0,69 come la scorsa settimana. Sono stati individuati, e quindi segnalati, i primi focolai di varianti del virus Sars-CoV-2, in particolare della variante Delta, "con maggiore trasmissibilità e con la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria".

Allarme in Russia dove San Pietroburgo, che ospita le gare di Euro 2020, ha riportato oggi il più alto numero giornaliero di morti per Covid-19 in una città russa dall'inizio della pandemia. Le cifre ufficiali hanno detto che la città, che ha già ospitato sei partite di Euro 2020 e ospiterà un quarto di finale venerdì, ha registrato 107 morti per virus nelle ultime 24 ore. Le agenzie di stampa russe hanno reso noto che si tratta del bollettino più grave di qualsiasi città russa dall'inizio della pandemia. La Russia ha visto un'esplosione di nuovi casi di coronavirus da metà giugno, guidati dalla variante Delta, altamente contagiosa, identificata per la prima volta in India. La nazione nel suo complesso ha riportato oggi 21.665 nuove infezioni, la cifra giornaliera più alta da gennaio. Il drammatico aumento delle infezioni arriva mentre i funzionari di Mosca stanno spingendo i russi a vaccinarsi, dopo aver eliminato la maggior parte delle restrizioni anti-virus alla fine dello scorso anno.