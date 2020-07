L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 26 luglio 2020. Come di consueto, dopo le ore 17 il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi casi, i decessi, i pazienti ricoverati e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

La curva dei contagi è in discesa, ma diversi esperti concordano sul fatto che non sia ancora il tempo di "cantare vittoria", sono attesi nuovi focolai e il virus continua a circolare, seppur in maniera differente rispetto all'inizio della pandemia. All'estero la situazione è ancora preoccupante, tanto che, per evitare l'ingresso di casi dai Paesi maggiormente colpiti in questo momento, è fondamentale un accurato monitoraggio degli spostamenti. Intanto sono stati individuati i passeggeri che hanno condiviso la corsa su un bus Cotral con un cittadino bengalese risultato positivo al coronavirus, che ha violato l'obbligo di quarantena, viaggiando da Roma a Sabaudia.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 26 luglio 2020

Coronavirus, i dati regione per regione

Tre nuovi casi positivi su 1890 test si registrano oggi in Puglia per l'infezione da Covid-19 tutti in provincia di Lecce. Si è anche verificato un decesso nella provincia di Bari. E' quanto si rileva nel bollettino epidemiologico quotidiano relativo all'infezione reso noto dalla Regione. Ieri i nuovi positivi erano stati otto su 1843 test ma nessuno era morto. I decessi complessivi sono arrivati a quota 550. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 229.423 test. Sono 3961 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) e 78 i casi attualmente positivi (+1) dei quali 15 ricoverati (-1) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4589, così suddivisi: 1.502 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1180 nella provincia di Foggia; 543 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione della Asl Lecce ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

