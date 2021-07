Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 26 luglio: scarseggiano i vaccini per le prime dosi, ieri appena 73mila somministrazioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 26 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 25 luglio registrava 4.743 nuovi casi su 176.653 tamponi e 7 decessi. A dispetto degli annunci la popolazione no-vax avrebbe numeri non così alti: si stima che il 75-80% della popolazione vaccinabile abbia già aderito alla campagna vaccinale e molti siano in attesa della prima dose: attesa che in alcune regioni appare decisamente lunga anche perché in Lombardia non ci sono più dosi disponibili di Moderna e scarseggua anche Pfizer, nelle Marche e in Veneto. Problemi di approvigionamento anche in Toscana e Piemonte e Umbria, così come in Abruzzo, Piemonte e Puglia.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 26 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 4.743

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 176.653 molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --, ieri 66.257

Ricoverati: --, ieri 1.392

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 178 di cui 16 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 127.949

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati : 30.119.047 persone pari al 55.7% della popolazione con più di 12 anni, 65.315.438 le dosi somministrate ovvero l'95% delle 47.506.912 dosi consegnate da Pfizer , delle 7.118.302 consegnate da Moderna e dei 11.858.468 vaccini AstraZeneca e 2.264.639 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 346mila dosi di cui 73mila prime dosi

: 30.119.047 persone pari al 55.7% della popolazione con più di 12 anni, 65.315.438 le dosi somministrate ovvero l'95% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 346mila dosi di cui 73mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 26 luglio 2021: l'90% degli over 80, il 82% dei settantenni, e il 71% dei sessantenni, il 65% dei cinquantenni, il 50% dei quarantenni, il 35% dei trentenni e il 30% dei ventenni e il 13% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : 11 nuovi casi e nessun decesso. Dei 46 attualmente positivi al coronavirus solo un paziente è ricoverato in ospedale

: 11 nuovi casi e nessun decesso. Dei 46 attualmente positivi al coronavirus solo un paziente è ricoverato in ospedale Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- Lombardia : --

: -- Trentino : --

: -- Alto Adige : --

: -- Veneto : 407 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +3 ieri Ti (15), ricoveri (61)

: 407 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +3 ieri Ti (15), ricoveri (61) Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Marche : --

: -- Toscana : 361 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili (16), ricoveri +7 (119)

: 361 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili (16), ricoveri +7 (119) Umbria : --

: -- Abruzzo : 6 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri +1 (25), restano vuoti i reparti di terapia intensiva.

: 6 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri +1 (25), restano vuoti i reparti di terapia intensiva. Lazio : --

: -- Molise : --

: -- Puglia : 56 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: ieri Ti (9), ricoveri (78)

: 56 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: ieri Ti (9), ricoveri (78) Campania : --

: -- Basilicata : --

: -- Calabria : --

: -- Sicilia : -- Cresce la preoccupazione a Stromboli per il focolaio causato dal Covid.

: -- Cresce la preoccupazione a Stromboli per il focolaio causato dal Covid. Sardegna: --

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass sarà necessario per accedere a molti luoghi pubblici

Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni

Come va la pandemia

La campagna vaccinale sembra dare i suoi frutti: come spiega Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe, a parità di casi abbiamo circa il 50% di ospedalizzazioni e terapie intensive in meno rispetto alle precedenti ondate grazie al vaccino. "L'efficacia del vaccino anti Covid è maggiore per evitare ospedalizzazioni e decessi, ma c'e' una buona efficacia anche nel prevenire l'infezione: 88% con due dosi. Nella seconda e nella terza ondata per ogni mille pazienti positivi avevamo il 5% che veniva ricoverato in ospedale e lo 0,5% che andava in terapia intensiva - spiega - oggi la percentuale dei ricoverati si è ridotta dal 5% al 2%, quella di chi va in terapia intensiva si è ridotta dallo 0,5% allo 0,27%."

L'Agenzia europea per il controllo a la prevenzione delle malattie (Ecdc) prevede un forte rimbalzo del numero di casi di Covid-19 nelle prossime settimane, con quasi cinque volte più casi giornalieri entro il primo agosto a causa della variante Delta e dell'allentamento delle restrizioni.

Continua a preoccupare in Spagna il livello di pressione sugli ospedali in atto nella regione della Catalogna a causa del boom di contagi di covid delle ultime settimane: secondo l'ultimo aggiornamento dei dati, ripreso dai media iberici, ora sono più di 500 i posti letto occupati da malati di covid nei reparti di terapia intensiva, un indice di occupazione considerato critico. E aumentano anche i decessi: tra il 16 e il 22 luglio sono state notificate 91 morti, mentre tra il 2 e l'8 luglio ne erano state comunicate 17.

Dati drammatici dall'Indonesia dove oltre 100 bambini a settimana sono morti questo mese a causa del coronavirus, il tasso più elevato al mondo: lo riporta il New York Times, sottolineando che molte delle vittime avevano meno di 5 anni.